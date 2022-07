Tadej Pogacar moet het de rest van de Tour de France zonder de hulp van George Bennett stellen. De Nieuw-Zeelander is maandagavond positief getest op het coronavirus. Ook Luke Durbridge van BikeExchange is besmet en stapt dinsdag niet meer op voor de tiende etappe.

De UCI en ASO lieten maandag tijdens de tweede rustdag nog weten dat alle 165 renners een negatieve coronatest hadden afgelegd. Ze moesten zich voorafgaand aan de rustdag volgens het protocol van de Tour-organisatie verplicht laten testen.

Bennett kreeg maandagavond toch nog coronagerelateerde klachten en testte vervolgens positief. Het wegvallen van Bennett is een nieuwe aderlating voor geletruidrager Pogacar, die eerder al teamgenoot Vegard Stake Laengen de koers zag verlaten vanwege een positieve coronatest.

Ook Durbridge testte aanvankelijk negatief, maar de Australiër legde een dag later wél een positieve test af. Na negen ritten stond Durbridge op de negentigste plek in het algemeen klassement, op ruim 52 minuten van de Sloveense geletruidrager Pogacar. De renner was bezig aan zijn achtste Tour.

Luke Durbridge kan net als George Bennett niet verder in de Tour. Luke Durbridge kan net als George Bennett niet verder in de Tour. Foto: Getty Images

Regels rond gebied bij teambussen aangescherpt

Tour-organisatie ASO heeft vanwege vanwege de coronagevallen de regels voor het gebied rond de teambussen bij de start aangescherpt. Genodigden mogen alleen nog maar bij de bussen komen als ze vergezeld worden door iemand die een permanente accreditatie heeft. In de eerste Tour-week was het met name door de genodigden relatief druk bij rondom de renners bij de start.

Met Durbridge en Bennett staat het aantal uitvallers deze Tour de France op vijftien. Van dat totaal moesten er vijf naar huis vanwege een coronabesmetting. Eerder testten Guillaume Martin (Cofidis), Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) en Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) positief op het virus.

De Ronde van Frankrijk gaat dinsdag verder met de tweede Alpenrit van Morzine naar Megève. De etappe van ruim 148 kilometer biedt avonturiers een nieuwe kans op de etappezege.