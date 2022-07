Geletruidrager Tadej Pogacar kijkt met veel vertrouwen uit naar de zware tweede week van de Tour de France, ook al wordt er de komende dagen extreme hitte voorspeld in het (zuid)oosten van Frankrijk.

Het is bijna onmogelijk om zwakke plekken te vinden bij Pogacar, maar in de elfde etappe van de Tour van vorig jaar leek hij er toch één te tonen. In zeer warme en vochtige omstandigheden had de Sloveen op de beruchte Mont Ventoux even geen antwoord op een aanval van Jonas Vingegaard.

Pogacar reed het gat met Vingegaard nog dicht in de afdaling naar de finish, maar het was het enige moment in de afgelopen twee jaar dat de kopman van UAE Team Emirates moest lossen in de Ronde van Frankrijk.

Bij Jumbo-Visma zijn de voorspellingen voor tropische omstandigheden in de Alpen - met volop zon en constant temperaturen ruim boven de 30 graden - dan ook positief ontvangen. "Warm weer is zeker niet in ons nadeel", zei ploegleider Grischa Niermann zondag na de negende rit.

Een dag later benadrukte Pogacar bij een digitaal persmoment op de rustdag dat hij helemaal niet zo slecht is in warm weer. "Ik heb al heel vaak in de hitte gereden, ook in de maanden voor deze Tour. Ik ben niet bang voor de komende dagen", zei hij.

"Niemand vindt het leuk om vijf uur bij 40 graden te fietsen, dat is niet gezond. Het wordt absoluut een zware week door het extreme weer, maar dat zal voor iedereen in het peloton hetzelfde zijn. Het is zaak om je lichaam goed koel te houden, hopelijk kunnen we er dan alsnog een mooie koers van maken."

Pogacar verwacht legendarische ritten in de Alpen

Pogacar was in de eerste Tour-week oppermachtig, met sterke optredens in de tijdrit, op de kasseien, in de heuvelachtige etappes én in de eerste bergritten. De tweevoudig Tour-winnaar begint de tweede week met een voorsprong van 39 seconden op Vingegaard, die tweede staat in het klassement.

De komende dagen staan de eerste echt zware bergetappes op het programma, met woensdag achtereenvolgens de Col du Télégraphe (11,9 kilometer à 7,1 procent), de Col du Galibier (17,7 kilometer à 6,9 procent) en de Col du Granon (11,3 kilometer à 9,2 procent). Donderdag gaat de koninginnenrit zelfs over drie beklimmingen van de buitencategorie: de Galibier van een andere kant (23 kilometer à 5,1 procent), de Col de la Croix Fer (29 kilometer à 5,2 procent) en de Alpe d'Huez (13,8 kilometer à 8,1 procent).

"Het worden interessante en mogelijk legendarische etappes. Voor de tv-kijkers belooft het heel mooi te worden, voor ons wat minder", zei Pogacar met een lach. "We zullen zien of ik ook op de lange beklimmingen de sterkste ben, maar ik heb veel vertrouwen in mijn vorm."

De titelverdediger heeft ook veel vertrouwen in zijn regelmatig bekritiseerde teamgenoten. Hij vindt het daarom geen probleem dat hij al sinds de zevende etappe in de gele trui rijdt, waardoor UAE Team Emirates de koers moet controleren.

"De gele trui is niet iets wat je zomaar even weggeeft", aldus Pogacar. "Mijn teamgenoten krijgen ook een boost van het geel, hier hebben we het hele jaar hard voor gewerkt. We staan nu op poleposition, dat maakt het koersen alleen maar makkelijker."

