Jumbo-Visma wilde in de eerste week van de Tour de France tijd pakken op Tadej Pogacar, maar na negen ritten rijdt de titelverdediger 'gewoon' in de gele trui en is Primoz Roglic gehavend door een val. Het goede nieuws voor de Nederlandse ploeg is dat de achterstand van Jonas Vingegaard op Pogacar veel kleiner is dan een jaar geleden.

Grischa Niermann aarzelt even als hij de vraag krijgt om de eerste Tour-week van Jumbo-Visma te beoordelen. "We moeten tevreden zijn", zegt de ploegleider. "Maar het is niet gegaan zoals we gewild en gepland hadden."

In de maandenlange voorbereiding op de Ronde van Frankrijk zag het geel-zwarte team in de listige openingsfase van de drieweekse koers kansen om de heerschappij van Pogacar aan te vallen. Maar de 23-jarige Sloveen gaf negen etappes lang geen krimp en was de beste klassementsrenner in de openingstijdrit, op de kasseien van Noord-Frankrijk, op heuvelachtige aankomsten én bij de eerste finish bergop.

"Wij hebben wat tijd verloren door pech." Niermann doelt op materiaalproblemen bij Vingegaard en een harde val van Roglic in de kasseienrit van afgelopen woensdag. "Maar we moeten er niet omheen draaien dat onze achterstand in het klassement ook komt door een heel sterke Pogacar. Hij geeft voorlopig niet de indruk dat hij ergens een zwakke plek heeft, maar we hopen die de komende twee weken nog wel te vinden."

Het parcours tot Parijs geeft voldoende mogelijkheden om verschillen te maken, met als hoogtepunt de koninginnenrit van donderdag met finish op Alpe d'Huez. "Er komen nog een paar heel zware etappes aan", zegt Niermann. "Het lijkt de komende dagen ook heel warm te worden in de Alpen, dat is zeker niet in ons nadeel. Ik denk dat de Tour nog lang niet beslist is."

Achterstand Vingegaard is 5 minuten minder dan in 2021

Vingegaard is niet de man van grote uitspraken. "We zullen zien", antwoordt de Deen op de vraag of hij het verschil met Pogacar nog kan goedmaken.

Vooral door de pech voor Jumbo-Visma in de etappe over de kasseien kijkt Vingegaard niet met volle tevredenheid terug op de eerste Tour-week. Maar de kopman van Jumbo-Visma kan niet ontkennen dat zijn uitgangspositie op de eerste echte rustdag een stuk beter is dan vorig jaar. Toen had hij na negen ritten al 5 minuten en 32 seconden verloren op Pogacar. Nu is zijn achterstand op de tweevoudig Tour-winnaar 'slechts' 39 seconden.

"39 seconden is niet heel veel, één slechte dag en je hebt het goedgemaakt", aldus Vingegaard. "Maar het lijkt erop dat Tadej geen slechte dagen heeft, hij is ontzettend sterk. Wij moeten alles op een rij zetten en bepalen wat het beste plan is om Tadej in de rest van de Tour toch te kunnen uitdagen."

Jumbo-Visma deed een rustig ritje op de rustdag. Jumbo-Visma deed een rustig ritje op de rustdag. Foto: Getty Images

Jumbo-Visma hoopt dat Roglic zich kan herpakken na val

Voor dat plan is het van groot belang hoe goed Roglic herstelt van zijn blessures. De nummer twee van de Tour van 2020 heeft veel pijn sinds hij in de vijfde etappe onderuitging. Hij beperkte de schade in de eerste bergritten, maar dat ging niet van harte.

"Het was wel duidelijk dat Primoz zondag niet in zijn beste doen was", zegt ploegmaat Steven Kruijswijk. "Hopelijk heeft hij zich op de rustdag kunnen herpakken en kan hij in het tweede deel van de Tour toch nog mooie dingen laten zien."

Roglic staat na negen ritten op de elfde plek in het klassement, op 2.52 minuten van Pogacar. Met zo'n grote achterstand is het erg lastig om de geletruidrager met twee kopmannen te bestoken, zoals Jumbo-Visma hoopte te kunnen doen voor de Tour.

"Primoz is oké, maar niet goed", aldus Niermann. "Hij blijft wel kopman, maar hij gaat de Tour niet meer winnen door in de laatste kilometer van de bergritten te vechten met Pogacar. Hij zal eerder moeten aanvallen om drie minuten goed te maken. Het goede nieuws is dat Primoz de rustdag heeft gehaald en dat Jonas heel goed in orde is. We blijven hoe dan ook vechten tot Parijs."

De Tour gaat dinsdag verder met de tiende etappe. De tweede Alpenrit is niet de zwaarste van de tweede week. De finish op het vliegveld van Megève ligt na een lange, maar niet al te steile klim (19,2 kilometer à 4,1 procent).

