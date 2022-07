Jumbo-Visma staat na negen etappes in de Tour de France stevig op de eerste plaats in het prijzengeldklassement. De Nederlandse wielerploeg verdiende in totaal 82.140 euro.

Dat bedrag heeft Jumbo-Visma vooral te danken aan Wout van Aert, die twee ritten won. Daarnaast droeg de Belg vier dagen de gele trui en is hij nu in het bezit van de groene trui.

Op de tweede plek volgt de ploeg van de huidige geletruidrager Tadej Pogacar, UEA Team Emirates, met 37.210 euro aan prijzengeld. Quick-Step Alpha Vinyl, dat met de Belg Yves Lampaert en Fabio Jakobsen al twee ritten won, staat derde met 30.520 euro.

Helemaal onderaan staat Astana-Qazaqstan. Die ploeg moet het doen met een schamele 600 euro aan prijzengeld.

In totaal is er ongeveer 2,3 miljoen euro te verdienen tijdens deze editie van de Ronde van Frankrijk. De eindzege is goed voor een bedrag van 500.000 euro.

De Tour de France gaat dinsdag verder met een relatief korte rit door de Alpen. De etappe met aankomst bergop biedt kansen voor een succesvolle vlucht.

Prijzengeld in de Tour de France na tien dagen 1. Jumbo-Visma: 82.140 euro

2. UAE Team Emirates: 37.210 euro

3. INEOS Grenadiers: 23.780 euro

4. BikeExchange-Jayco: 23.780 euro

5. EF Education-EasyPost: 20.610

6. Alpecin-Deceuninck: 15.830 euro

7. Isreal-Premier Tech: 14.200 euro

8. Intermarché-Wanty-Gobert: 14.020 euro

9. AG2R Citroën: 13.770 euro

10. Cofidis: 11.750 euro

11. Trek-Segafredo: 8.930 euro

12. Groupama-FDJ: 8.880 euro

13. BORA-hansgrohe: 8.650 euro

14. TotalEnergies: 7.650 euro

15. Movistar: 5.170 euro

16. Bahrain Victorious: 5.120 euro

17. Arkéa-Samsic: 4.910 euro

18. Lotto Soudal: 4.290 euro

19. Team DSM: 3.850 euro

20. B&B Hotels-KTM: 3.700 euro

21. Astana-Qazaqstan: 600 euro

