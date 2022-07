Merijn Zeeman vond het een vreemde gewaarwording om de eerste week van de Tour de France vanuit huis te volgen. De van corona herstelde ploegleider had thuis een beter overzicht, maar is blij dat hij zich maandag bij de ploeg van Jumbo-Visma voegt.

Op weg naar Morzine, waar het Tour-peloton is neergestreken voor een rustdag, blikte Zeeman tegenover ANP terug op de eerste week in de Ronde van Frankrijk. De coronabesmetting bood hem de kans om met "een overview" de Ronde en de prestaties van zijn ploeg te volgen.

Vanuit huis zag Zeeman dat Wout van Aert met de leiding in het puntenklassement, twee ritzeges en vier dagen in het geel indruk maakte. Diens ploegmaat Jonas Vingegaard is achter Tadej Pogacar de nummer twee in het algemeen klassement.

"Je voelt de spanning veel minder als je niet in de hectiek van de koers zit, maar thuis zie je het grotere geheel beter", zei Zeeman. "Zo heeft het strategisch nog wel een meerwaarde gehad."

Zeeman appte veel met de ploegleiders, zoals hij dat ook in klassiekers als Parijs-Roubaix deed. "Ook daar heb je voor de tv een veel beter overzicht, maar het contact met de renners was minimaal. Dat is jammer, want het teamproces is een belangrijk deel van mijn werk."

Merijn Zeeman zag de eerste week van de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard vanuit huis. Merijn Zeeman zag de eerste week van de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard vanuit huis. Foto: Getty Images

'Onze ambities zijn extreem hoog'

Zeeman voegt zich maandag op de tweede rustdag bij de ploeg. Jumbo-Visma hoopt in de komende week een aanval te doen op Tadej Pogacar, die een voorsprong van 39 seconden heeft op Vingegaard.

"Het gaat geweldig, maar onze ambities zijn ook extreem hoog", vervolgde Zeeman. "Voor de groene trui staat Wout er boven verwachting goed voor, maar het geel wordt nog lastig."

"Pogacar was tot dusverre geweldig, maar we komen nu op een ander terrein. Dan gaan we zien of hij dit ook kan op cols van een uur klimmen. We zullen niet aanvallen als een kip zonder kop, maar gaan ook niet zomaar naar Parijs rijden en denken dat het goed is zo. Jonas wil echt meer."

De Tour de France gaat dinsdag verder met een relatief korte rit door de Alpen. De etappe - met aankomst bergop - biedt kansen voor een succesvolle vlucht.