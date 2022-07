Alle 165 renners kunnen verder in de Tour de France. De sneltesten op het coronavirus die zondag direct na de finish in Châtel werden afgenomen zijn bij alle renners negatief.

Volgens het protocol ondergingen de renners voorafgaand aan de rustdag een antigeentest. Mocht die test positief uitvallen, dan zou een PCR-test volgen. Is die ook positief, dan moet een renner naar huis. Dat geldt voor niemand, melden de UCI en de ASO maandag.

De afgelopen dagen namen de coronazorgen in de Tour de France toe nadat Vegard Stake Laengen, Geoffrey Bouchard en Guillaume Martin met het virus uitvielen. Het waren na ruim een week de enige drie positieve gevallen tijdens de Ronde van Frankrijk.

"Ik hoop dat dit het was en dat we veilig blijven tot Parijs", reageerde geletruidrager Pogacar naar aanleiding van de besmettingen. "Maar we weten dat het coronavirus de koers kan beïnvloeden en onze hele Tour kan verpesten."

Eerste verplichte test

De testronde daags voor de rustdag was de eerste die in anderhalve week vanuit de organisatie werd verplicht. Voor de start in Kopenhagen moesten wel zes renners zich afmelden vanwege een besmetting of hoogrisicocontact.

Het is nog niet bekend of er onder de stafleden van de ploegen coronabesmettingen zijn aangetroffen. Een deel van hen onderging maandag pas de eerste test.

De Tour de France gaat dinsdag verder met een relatief korte rit door de Alpen. De tiende etappe - met aankomst bergop - biedt kansen voor de avonturiers.