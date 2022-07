Alle renners uit het Tour de France moesten zondag direct na de negende etappe een coronatest doen. Na drie positieve gevallen in de afgelopen twee dagen zijn de zorgen in het peloton toch weer flink toegenomen.

Op de Route de la Dranse in het Franse Alpendorp Châtel staat zondag tussen de teambussen een witte tent. Twee agenten houden vlak naast restaurant Le Renard alle journalisten en fans tegen. Foto's maken is ook verboden. Alleen de renners mogen doorrijden, om in de rij aan te sluiten en één voor één een antigeentest af te laten nemen.

Het is de eerste verplichte coronatest vanuit de organisatie in anderhalve week. Voor de Tour-start in Kopenhagen moesten zes renners zich afmelden vanwege een besmetting of hoogrisicocontact, maar daarna leek corona even verdwenen uit het peloton. Tot zaterdag Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) en Geoffrey Bouchard (AG2R) naar huis moesten vanwege een besmetting. Zondag kwam daar Cofidis-kopman Guillaume Martin bij.

"Natuurlijk leven er zorgen bij ons, ik denk dat er vanavond wel slachtoffers gaan vallen", zegt AG2R-renner Oliver Naesen. "Wij hebben in de ploeg nu één positief geval gehad en het is natuurlijk geen veilig gevoel als je weet dat je een uur voor zijn test nog samen in de bus hebt gezeten."

De Franse ploeg van Naesen testte de renners om de drie dagen en na de besmetting van Bouchard wordt er dagelijks getest. "In het peloton hoor ik dat er ploegen zijn die dagelijks testen, ploegen die om de drie dagen testen, maar ook ploegen die helemaal niet testen", aldus de Belg. "Dan verwacht ik toch dat er bij deze verplichte testronde wel wat gevonden gaat worden."

Vingegaard gaat duimen voor negatieve test

Jumbo-Visma is een van de teams die de hele Tour al dagelijks een sneltest uitvoeren bij alle renners. De Nederlandse formatie van kopmannen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Wout van Aert is voorlopig bespaard gebleven van grote coronazorgen, al testte sportief directeur Merijn Zeeman voor vertrek naar Kopenhagen wel positief.

"Er zijn bij andere teams wat besmettingen geweest, maar gelukkig zitten wij daar nog niet tussen", zegt Vingegaard, de nummer twee van het klassement. "We voelen ons allemaal goed, maar natuurlijk is er altijd een kans om corona te krijgen. Dus ik zal duimen dat ik negatief test en dinsdag gewoon weer kan starten."

Ploegmaat Tiesj Benoot probeert zo weinig mogelijk aan corona te denken. "Ik kan het natuurlijk niet helemaal negeren, door de renners die al positief hebben getest", aldus de Belg. "Maar ik voel me niet ziek, dus ik ga er niet van uit dat ik positief ben."

In de ploeg van geletruidrager Tadej Pogacar is met Laengen al wel een renner naar huis gegaan door een besmetting. "Gelukkig hebben we sindsdien allemaal negatief getest in de ploeg", zegt de titelverdediger. "We nemen veel voorzorgsmaatregelen, hebben allemaal een eigen hotelkamer en letten heel goed op de hygiëne. Ik hoop dat er verder geen positieve gevallen meer zijn en dat dinsdag iedereen weer op kan stappen voor de volgende etappe."

