Bob Jungels is overweldigd door zijn eerste etappezege in de Tour de France. De Luxemburger bekroonde zondag een solo van maar liefst 50 kilometer met de overwinning in de eerste Alpenrit.

"Het is moeilijk om uit te leggen hoe ik me nu voel, maar ik ben overweldigd", jubelde Jungels na zijn etappezege. "Dit is gigantisch en waarvoor ik naar de Tour kwam. Dit betekent heel veel voor de ploeg."

De 29-jarige renner van AG2R Citroën reed op de voorlaatste beklimming weg uit een omvangrijke kopgroep. Op de slotklim ging Thibaut Pinot in de achtervolging. De Fransman kwam heel dichtbij, maar uiteindelijk hield Jungels stand.

"Het was zaak mijn ritme vast te houden en zorgen dat ik niet zou exploderen", zei de ritwinnaar. "Die laatste kilometers waren eindeloos. Maar het is gelukt."

Jungels boekte zijn eerste grote zege sinds Kuurne-Brussel-Kuurne in 2019. "Ik heb een paar moeilijke jaren gehad en ben vorig jaar geopereerd", doelde hij op zijn operatie aan een vernauwde liesslagader.

"En dan nu een rit in de Tour winnen. Dit is mijn manier van koersen, mijn manier van winnen. Ik ben superblij dat ik zag dat de vorm elke dag beter werd. En om dan zoiets te doen? Ik ben dankbaar en wil het team en iedereen bedanken die in mij is blijven geloven."