Bob Jungels heeft zondag op indrukwekkende wijze de eerste Alpenrit in de Tour de France gewonnen. De Luxemburger bekroonde een solo van maar liefst 50 kilometer met de overwinning in de negende etappe. Tadej Pogacar behield probleemloos zijn gele trui.

Jungels maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, waaruit hij op de voorlaatste beklimming wegsprong. Hij pakte een voorsprong van twee minuten, maar vervolgens ging Thibaut Pinot in de achtervolging. Uiteindelijk hield de renner van AG2R Citroën stand.

Pinot werd in de finale nog gepasseerd door Jonathan Castroviejo. De Spanjaard werd op 22 seconden van Jungels tweede, vlak voor zijn landgenoot Carlos Verona. Pinot eindigde op veertig tellen als vierde.

Pogacar kwam net voor Jonas Vingegaard als vijfde over de finish. De Sloveen behoudt in het algemeen klassement zijn voorsprong van 39 seconden op de Deense kopman van Jumbo-Visma. Geraint Thomas staat op ruim een minuut derde.

Voor de 29-jarige Jungels is het zijn eerste grote overwinning sinds Kuurne-Brussel-Kuurne in 2019. Eerder won hij onder meer een etappe in de Giro d'Italia (2017) en Luik-Bastenaken-Luik (2018).

Maandag is de tweede rustdag in de Tour. Daarna gaat de Franse wielerronde verder met een 148,5 kilometer lange heuvelrit van Morzine naar Megève.

Uitslag negende etappe 1. Bob Jungels (Lux)

2. Jonathan Castroviejo (Spa) +0.22

3. Carlos Verona (Spa) +0.26

4. Thibaut Pinot (Fra) +0.40

5. Tadej Pogacar (Slv) +0.49

6. Jonas Vingegaard (Den) z.t.

7. Geraint Thomas (GB) +0.52

8. Adam Yates (GB) z.t.

9. Enric Mas (Spa) z.t.

10. Nairo Quintana (Col) z.t.

Geen Nederlanders in kopgroep van 21 renners

De negende etappe voerde het peloton over 192,9 kilometer van het Zwitserse Aigle naar het Franse Châtel. Onderweg moesten beklimmingen van de eerste, tweede en vierde categorie worden bedwongen en de finish lag op een klimmetje kort na een col van de eerste categorie.

Na 45 kilometer sprongen 21 renners weg uit het peloton. Onder hen bevonden zich geen Nederlanders, maar wel Wout van Aert, Pinot, Rigoberto Urán, Simon Geschke, Jungels, Warren Barguil en Luis León Sánchez. Zij pakten maximaal zo'n 3,5 minuten voorsprong.

Op de Col de la Croix, de eerste klim van de eerste categorie, spatte de kopgroep uiteen en reed Geschke samen met Jungels weg. De Duitser kwam als eerste over de top en nam de bolletjestrui zo virtueel over van Magnus Cort.

Geschke liet zich vervolgens terugzakken, waardoor Jungels vooraan alleen overbleef. De Luxemburger sloeg al snel een gat en begon met twee minuten voorsprong op de achtervolgende groep aan de Pas de Morgins, de laatste beklimming van de dag. Het peloton volgde op ruim drie minuten.

Wout van Aert (links) en Rigoberto Urán (rechts) maakten deel uit van de kopgroep. Wout van Aert (links) en Rigoberto Urán (rechts) maakten deel uit van de kopgroep. Foto: Getty Images

Pinot gaat in de achtervolging op Jungels

Met nog 17 kilometer voor de boeg ging Pinot in de achtervolging op Jungels. De Fransman, die zaterdag per ongeluk een klap in zijn gezicht kreeg van een verzorger, bracht het verschil met de koploper snel terug.

Op de top van de Pas de Morgins had Jungels zo'n twintig seconden voorsprong op Pinot. In de afdaling bouwde hij die weer iets uit, waardoor hij met een halve minuut voorsprong aan het klimmetje naar skioord Les Portes des Soleil begon. De Luxemburger hield uiteindelijk stand en boekte zijn eerste zege in ruim drie jaar.

In de favorietengroep gebeurde er nauwelijks iets. Net voor de finish sprongen Pogacar en Vingegaard nog wel weg bij de rest, waarna de geletruidrager de sprint om de vijfde plek in de etappe won.