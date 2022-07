Na de rustdag van maandag krijgen de renners dinsdag in de tiende etappe van de Tour de France een relatief korte rit voor de kiezen. De etappe van Morzine naar Megève bedraagt maar 148,1 kilometer en biedt evenals de etappe van zondag kansen voor dappere avonturiers.

Na een overwegend vlakke openingsfase komen de renners na 24 kilometer bij de eerste van drie klimmetjes: de Côte de Chevenez (2,2 kilometer à 2,9 procent). Daarna staan de Col de Jambaz (6,7 kilometer à 3,8 procent) en de Côte de Châtillon-sur-Cluses (4,5 kilometer à 3,9 procent) op het programma, maar tegen die tijd is de etappe al aardig op streek.

De drie heuvels zijn een voorbode voor de lange slotklim die volgt. Het stijgingspercentage van de Montée de l'Altiport de Megève (19,2 km à 4,1 procent) is niet al te hoog, maar het venijn zit hem in de staart. De laatste paar honderd meter knikt de weg met 7,1 procent omhoog, voordat de renners aankomen bij de meet in Megève.

De kans is groot dat de klassementsrenners een poging tot dagsucces laten lopen, want in de komende vijf dagen staan er pittige beklimmingen op het programma in de Alpen. Dit geeft avonturiers als Bauke Mollema een nieuwe kans op een etappezege.

Het profiel van de tiende etappe van de Tour de France. Het profiel van de tiende etappe van de Tour de France.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Mollema

Zondag was Mollema een van de favorieten om er met de etappezege vandoor te gaan. Maar mede door wat verkoudheidsklachten en mindere benen kwam hij er niet aan te pas. De renner van Trek-Segafredo krijgt dinsdag met meer uitgeruste benen een herkansing in een minder zware etappe.

Andere aanvallers die zich mogelijk gaan melden zijn Lennard Kämna, Tim Wellens én Dylan Teuns. Laatstgenoemde zat de afgelopen heuveletappes goed voorin, maar moest telkens in de slotkilometers afhaken. Het relatief korte parcours met een steile slotklim creëert wellicht een buitenkansje voor de Belg.

Officiële starttijd: 13.30 uur

Finishtijd: rond 17.05 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Bauke Mollema, Dylan Teuns, Lennard Kämna

⭐⭐ Jakob Fuglsang, Maximilian Schachmann, Tim Wellens

⭐Alexis Vuillermoz, Wout van Aert, Stefan Küng