Wout van Aert bewijst voorlopig dat het goed mogelijk is om binnen één team voor de groene én gele trui te gaan. De Belg boekte zaterdag zijn tweede ritzege, heeft een grote voorsprong in het puntenklassement en kan nu met een gerust hart kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic helpen.

Toen de ploegleiding van Jumbo-Visma voor de achtste etappe van zaterdag polste of er andere teams waren die kopwerk in het peloton wilden doen, kwam er maar één positief antwoord.

"Alleen Matt White van Team BikeExchange zei dat ze vol voor een sprint wilden gaan met Michael Matthews", zegt ploegleider Frans Maassen. "We wisten dus dat we maar één bondgenoot zouden hebben en heel veel tegenstanders."

De toezegging van White was genoeg voor de Nederlandse formatie om van het winnen van de rit met Van Aert het hoofddoel te maken. Ook omdat de aankomst in Lausanne - na een klim van 4,8 kilometer à 4,6 procent - ideaal was voor de Belg.

"Maar we hadden van tevoren wel beslist dat alleen Nathan Van Hooydonck op kop zou gaan rijden. Als dat niet genoeg zou zijn om de vluchters terug te pakken, dan hadden we pech gehad", aldus Maassen. "Gelukkig bestond de kopgroep maar uit drie renners (Fred Wright, Frederik Frison en Mattia Cattaneo, red.) en heeft Nathan echt fantastisch gereden."

Wright werd op de slotklim als laatste vluchter overvleugeld, waarna Van Aert in de sprint afrekende met Matthews en geletruidrager Tadej Pogacar. "Ik heb de ploeg gevraagd om de rit te controleren, omdat ik er vertrouwen in had dat ik deze etappe kon winnen", aldus Van Aert. "Dan is het extra mooi als je het kunt afmaken."

Van Aert gaat zich nu wegcijferen voor Vingegaard en Roglic

Bij de meeste andere teams had Van Aert zaterdag de hulp van al zijn ploeggenoten gekregen in de jacht op ritwinst. Bij Jumbo-Visma is die ruimte er niet, omdat de ploeg met Vingegaard en Roglic twee klassementsrenners heeft die altijd op steun moeten kunnen rekenen.

"We kunnen niet zomaar zes mannen op kop zetten voor Wout, want we moeten ook Jonas en Primoz beschermen. En we willen niet al opgebrand zijn na anderhalve week", zegt Steven Kruijswijk, een van de knechten van Jumbo-Visma. "We weten dat het lastig kan zijn om de doelen van Wout en de doelen van Jonas en Primoz te combineren. We moeten af en toe een beetje schipperen in hoe we de taken binnen de ploeg verdelen."

"Maar ik denk dat je deze Tour nu nog meer ziet dat we een heel hecht team zijn. Wout weet dat hij op ons kan vertrouwen en dat we voor hem door het vuur gaan, ook al hebben we meerdere ambities. Andersom cijfert Wout zich ook weg voor de ploeg als het nodig is. Dat maakt ons team heel bijzonder: dat we zo veel goede renners hebben die allemaal voor elkaar willen werken."

In de komende vier Alpen-etappes zal Van Aert normaal gesproken vooral de rol van knecht voor Roglic en Vingegaard spelen. "Wout is al bezig met een heel mooie Tour, met twee ritzeges, een aantal dagen in het geel en een grote voorsprong in het puntenklassement. Dat maakt hem de rest van de Tour nog beter inzetbaar voor Primoz en Jonas, omdat hij zich vrijer voelt in zijn hoofd", aldus Kruijswijk. "Wout hoeft eigenlijk niks meer na te jagen, want hij heeft bijna alles al. Dat maakt hem supersterk."

