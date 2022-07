Het zat Thibaut Pinot zaterdag behoorlijk tegen in de achtste etappe van de Tour de France. De Fransman kwam ten val en kreeg vervolgens per ongeluk een klap op zijn kaak van een verzorger van Trek-Segafredo.

"Er ging vandaag niet veel goed, maar ik moet ermee omgaan en ik hoop dat er betere dagen zullen komen", zei Pinot na afloop van de etappe. "Het kon hoe dan ook niet slechter."

De 32-jarige renner van Groupama-FDJ kreeg de klap van de verzorger op de Col de Pétra Félix, de voorlaatste beklimming van de dag. De soigneur wilde een etenstasje aan een van de renners van Trek-Segafredo geven, maar raakte daarbij onbedoeld het gezicht van Pinot.

De klimmer moest na het incident even afstappen, maar kon daarna weer verder. Even daarvoor was hij net teruggekeerd in het peloton na een eerdere valpartij. Hij eindigde op ruim twee minuten als 51e in de door Wout van Aert gewonnen rit.

Ondanks de pech blijft Pinot positief en kijkt hij uit naar succes in de Alpen, waar zondag een bergrit op het programma staat. "Ik kan niet wachten om in de Alpen te koersen en successen te boeken, waardoor ik wat meer plezier op de fiets kan beleven."

Pinot eindigde in 2014 als derde in de Tour, maar richt zich tijdens deze editie op een ritzege en het bergklassement. Hij won in het verleden drie etappes in de Franse wielerronde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de onbedoelde klap in het gezicht van Thibaut Pinot te bekijken.