De Tour de France verliep voor Tadej Pogacar vlekkeloos, totdat hij zaterdag voor de start van de achtste etappe hoorde dat zijn ploegmaat Vegard Stake Laengen positief was getest op het coronavirus. De geletruidrager hoopt dat het virus zijn kansen op een derde Tour-zege niet zal dwarsbomen.

"Ik hoop dat dit het was en dat we veilig blijven tot Parijs", zei Pogacar na zijn derde plek in de achtste rit op zijn persconferentie. "Maar we weten dat het coronavirus de koers kan beïnvloeden en onze hele Tour kan verpesten."

De 33-jarige Laengen testte vrijdagochtend bij een interne test van zijn ploeg UAE Team Emirates nog negatief, maar 's avonds kreeg hij keelpijn en vervolgens leverde een antigeentest een positief testresultaat op. Dat resultaat werd zaterdagochtend bevestigd met een PCR-test.

De Franse AG2R-renner Geoffrey Bouchard verliet de Tour zaterdagochtend ook vanwege een coronabesmetting. Het waren na ruim een week de eerste positieve gevallen tijdens de Ronde van Frankrijk. Voor de start van de Tour in Denemarken moesten al wel zes renners zich afmelden vanwege een besmetting of hoogrisicocontact.

Pogacar verliest met Laengen 'de trein' van zijn ploeg

De 22 ploegen nemen nog steeds veel voorzorgsmaatregelen tegen corona - zoals het dragen van maskers en afstand houden - maar de Tour is dit jaar een stuk opener dan in 2020 en 2021. Zo kunnen fans bij de start en de finish dichter bij de renners komen dan in de afgelopen twee jaar en staan er ook langs de route weer ouderwets veel supporters.

"Ik vind het geweldig dat er elke dag zo veel mensen langs de kant van de weg staan te juichten en te schreeuwen", aldus Pogacar. "Maar helaas vergroot dat wel de kans dat wij besmet raken met een virus."

De Sloveen verliest met Laengen een belangrijke kracht, vooral op de vlakke wegen. "Vegard was de grote jongen van het team, onze trein. Hij was heel goed in vorm en had al veel goed werk verricht. Het wordt lastig zonder hem, maar ik denk dat we het ook met de zeven overgebleven renners kunnen redden tot het einde van de Tour."

Tadej Pogacar heeft nog zes ploegmaats over. Tadej Pogacar heeft nog zes ploegmaats over. Foto: AFP

Alle renners moeten maandag getest worden

Een renner die positief test in de Tour, hoeft niet per definitie de ronde te verlaten. De teamarts, de arts van de Tour-organisatie en de arts van de internationale wielerunie UCI bepalen of een renner wel of niet door mag rijden.

Maandag op de rustdag moeten alle renners zich verplicht laten testen op corona. Veel ploegen hebben de afgelopen week intern al regelmatig coronatesten gedaan.

