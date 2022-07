Wout van Aert was zaterdag niet alleen blij met zijn ritzege in de Tour de France, maar ook met de slag die hij heeft geslagen in het puntenklassement. De renner van Jumbo-Visma heeft nu ruim honderd punten meer dan de nummer twee Fabio Jakobsen.

"Natuurlijk ben ik heel blij met de etappezege, maar vandaag had ik een grote kans om veel punten te pakken, we wisten dat we een slag konden slaan. Ik ben blij dat dat gelukt is, met het team", vertelde Van Aert na zijn tweede ritzege in deze Tour.

Door het zware parcours in finishplaats Lausanne waren sprinters als Dylan Groenewegen en Jakobsen kansloos voor dagsucces. Van Aert maakte wél deel uit van het uitgedunde peloton en klopte Michael Matthews in de eindsprint.

"Het was een best zware klim, ik moest in het begin echt in het wiel van Tadej Pogacar en zijn teamgenoten blijven. Ik wist dat als ik mijn kans afwachtte, ik eroverheen kon voor de finish."

Voor Van Aert zou een eindzege in het puntenklassement een primeur betekenen. De groene trui werd vorig jaar gewonnen door Mark Cavendish, deze keer afwezig in de Ronde van Frankrijk.

Met zeven keer eindwinst in het puntenklassement is Peter Sagan de recordhouder. De Slowaak maakt deel uit van het huidige Tour-peloton, maar staat na acht ritten slechts zevende in het puntenklassement.

Top vijf puntenklassement 1. Wout van Aert - 264 punten

2. Fabio Jakobsen - 149 punten

3. Tadej Pogacar - 128 punten

4. Jasper Philipsen - 102 punten

5. Christophe Laporte - 97 punten

