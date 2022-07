Wout van Aert heeft zaterdag de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. In de spannende en vanwege enkele hellingen zware slotfase in Lausanne zegevierde de Belg van Jumbo-Visma in de sprint van een kleine groep. Tadej Pogacar behoudt de gele trui.

De 27-jarige Van Aert bleef Michael Matthews en Pogacar - die aasde op zijn derde ritzege op rij - voor in de boeiende finale. De Sloveense klassementsleider verovert zo nog vier bonificatieseconden. Voor de Belg is het zijn tweede ritzege in deze Tour en zijn achtste in totaal.

De achtste rit kende een onrustige openingsfase vanwege een spervuur aan vluchtpogingen en een valpartij, waarbij onder anderen Pogacar, Peter Sagan en Maximilian Schachmann betrokken waren. Zij allen konden de rit vervolgen, maar de eveneens gevallen Amerikaan Kevin Vermaerke van Team DSM moest de strijd staken.

Al vlak voor de valpartij hadden de Italiaan Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), de Engelsman Fred Wright (Bahrain Victorious) en de Belg Frederik Frison (Lotto Soudal) zich afgescheiden van het peloton.

Het drietal kreeg aanvankelijk de ruimte, maar door kopwerk van UAE Team Emirates werd de voorsprong nooit meer dan drie minuten.

De top tien van de achtste etappe 1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Michael Matthews (BikeExchange–Jayco)

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

4. Andreas Kron (Lotto-Soudal)

5. Alberto Bettiol (EF Education–EasyPost)

6. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe)

7. Benjamin Thomas (Cofidis)

8. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

9. Bob Jungels (AG2R)

10. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

Pinot komt twee keer ten val

Met nog 50 kilometer voor de wielen werd Frison ingerekend, waardoor Cattaneo en Wright als enige vluchters overbleven. Richting finishplaats Lausanne ging het in een dalende lijn, waardoor het tempo in het laatste uur hoog lag. Opvallend in deze fase was dat Thibaut Pinot in een tijdsbestek van één minuut twee keer ten val kwam.

Cattaneo en Wright hielden met z'n tweeën nog lang stand tegen het aanstormende peloton, waar ook de renners van Jumbo-Visma zich aan de leiding hadden genesteld. Cattaneo werd vlak voor het binnenrijden van Lausanne ingelopen en Wright moest pas 3 kilometer voor de finish zijn vluchtpoging staken, toen de renners al op de steile Côte du Stade Olympique koersten.

In de slotfase ging het nog aardig bergop, maar geen enkele renner kon zich afscheiden van het uitgedunde peloton. Van Aert sprintte vervolgens naar de dagzege.

De etappe van zondag telt bijna 200 kilometer en brengt het peloton terug in Frankrijk. In volle finale moet de Pas de Morgins, een col van de eerste categorie, worden beklommen. Maandag is een rustdag.

