Na de heuveletappe van zaterdag is het zondag tijd voor de langste bergetappe van de Tour de France. Hoewel de renners 192,9 kilometer door de Alpen fietsen, is het parcours niet overdreven zwaar. Dit levert mogelijk een ideale kans op voor aanvallers als Bauke Mollema om toe te slaan.

Na een vlakke openingsfase in en nabij het Zwitserse Aigle - waar het hoofdkantoor van de wielerunie UCI zetelt - kunnen de renners na zo'n 25 kilometer de benen voor het eerst testen met een col van de vierde categorie.

De situatie wordt een stuk zwaarder na zo'n 100 kilometer: het peloton treft hier met de Col des Mosses (13,3 kilometer à 4,1 procent) en vervolgens op de Col de la Croix (8,8 kilometer à 7,6 procent) de eerste serieuze klimmen van de dag.

Na een lange afdaling en een uiterst vlakke weg van 15 kilometer wacht het slot van de etappe. Via de Pas de Morgins (15,4 kilometer à 6,1 procent) rijden de renners weer Frankrijk binnen. In een afdaling van 6 kilometer duiken de renners naar de voet van de slotklim, die 3,5 kilometer lang is en een gemiddeld stijgingspercentage van 4 telt.

Het is normaal gesproken een dag waarop er voor de klassementsrenners niet veel te winnen valt, maar met de huidige, gretige generatie weet je het natuurlijk nooit. Het kan zijn dat mannen als Tadej Pogacar in het slot van de etappe tóch nog besluiten ten aanval te gaan. Als dit niet gebeurt, dan is de kans vrij groot dat renners uit de vroege vlucht zegevieren in Châtel.

Aanvallers lijken aan zet in bergetappe

Mollema hebben we in deze editie van de Tour de France nog niet veel gezien, maar hij zal dolgraag bij de vroege vlucht zitten. Het parcours lijkt op maat gemaakt voor de Nederlands kampioen tijdrijden, die in 2017 en 2021 al een Tour-etappe won.

Andere kanshebbers voor dagsucces zijn Tim Wellens, Matej Mohoric en Lennard Kämna. Afgelopen vrijdag leek Kämna in de slotfase van de eerste bergetappe solo op weg naar de etappezege, maar in de laatste meters werd de 25-jarige Duitser gepasseerd door Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, die in die volgorde het podium vulden.

Officiële starttijd: 12.30 uur

Finishtijd: rond 17.45 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Bauke Mollema, Tim Wellens, Lennard Kämna

⭐⭐ Matej Mohoric, Thibaut Pinot, Warren Barguil

⭐Maximilian Schachmann, Alexey Lutsenko, Stefan Küng