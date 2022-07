Vegard Stake Laengen en Geoffrey Bouchard zijn de eerste renners die de Tour de France hebben moeten verlaten vanwege een coronabesmetting. De Noor van UAE Team Emirates en de Fransman van AG2R-Citroën legden na de zevende etappe een positieve test af.

De 33-jarige Laengen testte vrijdagochtend bij een interne test van de ploeg van geletruidrager Tadej Pogacar nog negatief, maar kreeg 's avonds keelpijn en kreeg met een antigeentest vervolgens een positief testresultaat. Dat resultaat werd zaterdag bevestigd met een PCR-test.

Laengen, die vrijdag nog lang in de vlucht van de dag reed, was bij UAE Team Emirates een belangrijke kracht. Hij moest in de vlakke ritten tempo maken om bijvoorbeeld een kopgroep bij te halen. Door zijn vertrek bestaat de ploeg rondom Pogcar nog uit zeven renners.

De dertigjarige Bouchard voelde zich tijdens de zevende etappe naar La Planche des Belles Filles al niet fit en deed na afloop direct een antigeentest. Die was positief, waarna hij is afgezonderd van de rest van de ploeg.

"Het is een enorme teleurstelling, want we kwamen juist op mijn favoriete terrein, de bergen", reageert Bouchard. "Het was mijn eerste Tour de France en het is jammer dat hij zo eindigt."

Eerste renners die vanwege corona afstappen

In de aanloop naar de Tour de France leefde het coronavirus behoorlijk op in het peloton. Vanwege een besmetting of hoogrisicocontact moesten al voor de start in Kopenhagen zes renners hun deelname aan de Tour afzeggen.

Tijdens de ronde stapte tot Laengen en Bouchard nog geen renner af vanwege een coronabesmetting. Desondanks waren er wel coronazorgen binnen de ploegen. Zo moesten Quick-Step Alpha Vinyl-ploegleiders Wilfried Peters en Klaas Lodewyck zich vrijdag laten vervangen vanwege een besmetting.

De Tour de France gaat zaterdag verder met een zware etappe van het Franse stadje Dole naar het Zwitserse Lausanne. De rit telt vier beklimmingen, waarvan twee van de derde categorie en twee van de vierde categorie.

