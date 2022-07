Tadej Pogacar liet ook in de zevende etappe van de Tour de France zien dat hij momenteel de beste renner ter wereld is, maar uitgerekend op La Planche des Belles Filles deed Jumbo-Visma vrijdag vertrouwen op. Jonas Vingegaard versloeg Pogacar bijna en Primoz Roglic bewees dat hij nog niet afgeschreven moet worden na zijn harde val.

Grischa Niermann geeft de renners van Jumbo-Visma tijdens de koers altijd zoveel mogelijk inlichtingen over het parcours, maar vrijdag hield hij in de finale van de zevende rit heel bewust wat informatie achter.

"Ik heb de mannen over de radio expres niet verteld wanneer we op het tijdritparcours van twee jaar geleden kwamen", zegt de ploegleider van het Nederlandse team. "Ik heb alleen maar gezegd: 'Jullie kennen het hier wel.'"

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

De klimtijdrit op de voorlaatste dag van de Tour van 2020 zal altijd een van de pijnlijkste momenten uit de geschiedenis van Jumbo-Visma blijven. Roglic leek op weg naar de eindwinst in de Ronde van Frankrijk, maar werd op La Planche des Belles Filles uit de gele trui gereden door een ontketende Pogacar.

Het is een trauma dat nog altijd niet helemaal verwerkt is. "Natuurlijk speelde dat vandaag mee, bij mij in ieder geval wel. Ik dacht: moeten we hier wéér heen", vertelt Niermann. "Maar ik denk dat we nu wel vrede kunnen tekenen met deze berg."

72 Bekijk hoe Pogacar op de slotklim toeslaat en de Tour-etappe wint

Vingegaard rekent op langere cols in Alpen en Pyreneeën

De uitslag van de etappe van vrijdag zegt dat Pogacar wederom te sterk was voor Jumbo-Visma op La Planche des Belles Filles. Maar het gevoel bij de zwart-gele formatie is volledig anders dan in 2020. Vingegaard kwam met een versnelling in de laatste 150 meter heel dicht bij de ritzege, maar de Deen werd in de laatste 15 meter nog voorbijgestreefd door Pogacar. Roglic eindigde op twaalf seconden als derde.

"Dat Jonas hier tweede wordt en echt strijd kon leveren met Pogacar, geeft veel vertrouwen voor de komende weken", zegt Steven Kruijswijk, die zijn kopmannen tot diep in de finale kon bijstaan.

Ook de Amerikaanse Jumbo-Visma-knecht Sepp Kuss kwam met een zeer tevreden gevoel aan bij de teambus. "We wisten dat deze aankomst perfect was voor Pogacar: een klim van twintig minuten, met een explosief einde. Jonas moet het meer hebben van de langere beklimmingen, dus het is een goed teken dat hij zo dicht bij Pogacar zat. Jonas is ontzettend sterk en zal de komende weken in de zware etappes in de Alpen en de Pyreneeën alleen nog maar sterker zijn."

Natuurlijk weten ze bij Jumbo-Visma ook dat Pogacar in de zwaarste bergritten ook heel moeilijk te verslaan zal zijn, zeker met de vorm die de Sloveense titelverdediger in de eerste Tour-week heeft geëtaleerd.

Maar Vingegaard staat na zeven ritten op 'slechts' 35 seconden van het geel, waardoor het gat met Pogacar nog niet onoverbrugbaar is. "We doen nog steeds mee om de eindzege, daar zijn we heel tevreden over", zegt algemeen directeur Richard Plugge. "Er komen nog heel veel bergen aan, dus we blijven bij ons plan."

Ploeg van Pogacar blijft op zijn hoede voor Jumbo-Visma

Dat plan voorziet er nog steeds in om Pogacar met twee kopmannen te bestoken. Roglic leek woensdag af te haken in de strijd om het geel toen hij hard viel in de kasseienetappe, maar vrijdag hoorde de Sloveen ondanks flinke rugpijn 'gewoon' weer bij de beste klimmers. In het klassement klom hij naar de dertiende plek, op 2.45 minuten van Pogacar.

"We hebben nog steeds twee sterke leiders", weet Vingegaard. "We moeten proberen dat de komende twee weken in de bergetappes in ons voordeel te gebruiken."

In dat scenario is het van groot belang hoe sterk UAE Team Emirates is. De ploeg van Pogacar maakte in de rit van vrijdag een goede indruk, maar blijft op zijn hoede voor de kracht van de grootste concurrent.

"We zullen Jumbo-Visma nooit onderschatten, we zullen nooit gemakzuchtig worden. We verwachten elke dag oorlog", zegt George Bennett, die het Nederlandse team afgelopen winter na zeven jaar verliet en nu namens UAE Team Emirates de Tour rijdt.

"Tadej is de beste renner die ik in mijn leven heb gezien. Maar ik ken Primoz en Jonas ook en weet hoe sterk Jumbo-Visma is. Misschien is Tadej één tegen één niet te verslaan, maar Jumbo-Visma zou situaties in de koers kunnen creëren waarin zij in het voordeel zijn met twee sterke mannen. We staan dus voor een heel zware strijd. En als een fan van wielrennen kijk ik ernaar uit."

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier