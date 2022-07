Mathieu van der Poel denkt voorlopig nog niet aan opgeven in de Tour de France. De Nederlander overwoog donderdag meerdere malen af te stappen in de zesde etappe, maar hij herstelde zich een dag later.

"Het ging vandaag een stuk beter", zei Van der Poel tegen het AD. "Dat had ik eigenlijk niet verwacht, maar ik ben tevreden. Ik heb er een veel beter gevoel overgehouden en had veel minder moeite met het tempo."

De 27-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck had het in de eerste bergrit een stuk minder zwaar dan donderdag. Hij kwam vrijdag op ruim acht minuten van etappewinnaar en geletruidrager Tadej Pogacar over de finish.

Na de zesde etappe liet Van der Poel weten dat hij eraan had gedacht om op te geven. "Ik wil nog wel even doorzetten, maar als het morgen nog zo gaat, denk ik niet dat ik nog een dag ga aanklampen", zei hij toen.

Tour uitrijden blijft doel voor Van der Poel

Een dag later heeft Van der Poel de knop al omgezet. Hij had zelfs enigszins genoten van de zware klim naar La Planche des Belles Filles. "Die klim heb ik vaker gedaan en was wel leuk. En het publiek hielp ook wel."

Zijn doel blijft het uitrijden van de Tour de France. "Dat was sowieso het plan. Daarom is het fijn dat het vandaag een stuk beter ging. Hopelijk zet deze trend zich voort."

Van der Poel geeft toe dat hij een lastige fase heeft gekend. "Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt, dus dat is lastig", doelde hij op zijn tegenvallende prestaties in de Franse wielerronde.

Zaterdag gaat de Tour voor Van der Poel en de rest van het peloton verder met een lastige heuvelachtige rit over 186,3 kilometer van Dole naar het Zwitserse Lausanne.