Primoz Roglic heeft nog steeds veel pijn door zijn val van woensdag in de Tour de France, maar toch eindigde de kopman van Jumbo-Visma vrijdag knap als derde in de etappe met aankomst op de loodzware La Super Planche des Belles Filles.

Het is een half uurtje na de finish van de zevende etappe als Roglic bij de bus van Jumbo-Visma met alle moeite van zijn fiets afstapt en met een van pijn vertrokken gezicht de 10 meter naar de wachtende journalisten loopt.

"Poeh. Ik ben superblij dat ik weer het einde van een rit gehaald hebt", zegt hij. "Je moet je voorstellen dat het bij elke pedaalslag voelt alsof ik met een mes in mijn rug wordt gestoken."

De 32-jarige Roglic ging woensdag in de kasseienrit hard onderuit, waardoor hij met een zeer gehavend lichaam rondrijdt in de Tour. Zijn rug bezorgt hem de meeste problemen. "Mijn grootste doel momenteel is om de etappes door te komen en te proberen te herstellen. Ik weet uit ervaring dat je bij een blessure nooit weet wat je volgende dag kan verwachten."

Primoz Roglic klautert naar boven in de slotkilometer van de steile La Super Planche des Belles Filles.

Roglic had moeite om boven te komen op steile slotklim

Ondanks de pijn presteert Roglic vrijdag uitstekend in de eerste rit met finish bergop van deze Tour. Op de berg waar hij twee jaar geleden op de voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk de gele trui op zeer pijnlijke wijze kwijtraakte aan Tadej Pogacar, hoort hij bij de beste klimmers.

Roglic komt als derde over de streep, op twaalf seconden van winnaar Pogacar en op zes seconden van nummer twee Jonas Vingegaard, zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma. "Het was steil, hè", zegt de Sloveen met een lach. "Ik had in de laatste 200 meter grote problemen om de top te bereiken. Maar ik ben echt heel erg blij met mijn optreden van vandaag."

Jumbo-Visma's algemeen directeur Richard Plugge is niet verrast dat Roglic de pijn wist te verbijten in de Vogezen. "Eigenlijk is het ongelooflijk. Probeer maar eens met 50 kilometer per uur uit een auto te springen en dan de volgende dag weer te werken. Maar we weten al heel lang dat Primoz de grootste vechter van onze ploeg is."

Ploegmaat Steven Kruijswijk had voor de rit wel wat twijfels over de mogelijkheden van zijn kopman op La Super Planche des Belles Filles. "Het was onzeker hoe Primoz zich zou voelen vandaag. Maar hij is mentaal heel sterk en heeft zich superknap herpakt."

