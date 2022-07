Tadej Pogacar zag een langgekoesterde wens in vervulling gaan met de overwinning op La Super Planche des Belles Filles in de zevende etappe van de Tour de France. De Sloveen dacht al bij de presentatie van het parcours aan een ritzege in de eerste bergrit.

"Het zat al heel lang in mijn hoofd om hier voor de etappezege te gaan", zei de 23-jarige Pogacar vrijdag na zijn overwinning. "Eigenlijk al vanaf het moment dat de route werd bekendgemaakt."

De kopman van UAE Emirates klopte zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard op de streep. Hij wist er nog net een sprint uit te halen om de kopman van Jumbo-Visma te verslaan. "Mijn jongens hebben de hele dag zo hard gewerkt, dus ik moest alles geven tot aan de streep."

"Het is een heel speciale dag vandaag", vervolgde Pogacar. "Ik ben mijn eigen stichting ten behoeve van kankeronderzoek gestart en mijn familie stond hier langs de kant. Dus ik ben heel blij dat ik de overwinning kon pakken."

De tweevoudig Tour-winnaar heeft in Vingegaard momenteel zijn grootste concurrent. "Ik denk dat hij op dit moment de beste klimmer is, wellicht de beste in de wereld. Hij rijdt heel goed en heeft een sterke ploeg."

Door de bonificatieseconden liep Pogacar iets uit op Vingegaard. De Deen staat in het algemeen klassement op 35 seconden. "Een beetje meer voorsprong is altijd goed. Maar we weten in het wielrennen dat geen enkele voorsprong groot genoeg is."