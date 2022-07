Tadej Pogacar heeft vrijdag ook de eerste bergrit in de Tour de France gewonnen. De Sloveen kwam in de zevende etappe als eerste boven op de loodzware La Super Planche des Belles Filles en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

De 23-jarige Pogacar ging vlak voor de finish in de achtervolging op Jonas Vingegaard, die net daarvoor was weggesprongen uit de favorietengroep. De titelverdediger passeerde eerst vroege vluchter Lennard Kämna en haalde de Deense kopman van Jumbo-Visma net voor de finish bij. Primoz Roglic werd op twaalf seconden derde.

Donderdag sloeg Pogacar al een dubbelslag in de Tour. De kopman van UAE Emirates won toen de zesde etappe en nam de gele trui over van Wout van Aert.

In het klassement heeft Pogacar nu 35 seconden voorsprong op nummer twee Vingegaard. Geraint Thomas staat op ruim een minuut tiende, terwijl Roglic naar de dertiende plaats steeg en een kleine drie minuten achterstand heeft. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma staat kort achter Aleksandr Vlasov, die uit de top tien viel.

De Tour gaat zaterdag verder met een 186,3 kilometer lange heuvelachtige rit van Dole naar het Zwitserse Lausanne.

Uitslag zevende etappe 1. Tadej Pogacar (Slv)

2. Jonas Vingegaard (Den) z.t.

3. Primoz Roglic (Slv) +0.12

4. Lennard Kämna (Dui) +0.13

5. Geraint Thomas (GB) z.t.

6. David Gaudu (Fra) +0.19

7. Enric Mas (Spa) +0.21

8. Romain Bardet (Fra) z.t.

9. Adam Yates (GB) +0.29

10. Sepp Kuss (VS) +0.41

Zeven renners bleven lange tijd vooruit. Foto: ANP

Kopgroep blijft tot slotklim vooruit

In de eerste bergrit in deze Tour reed het peloton over 176,3 kilometer van Tomblaine naar La Super Planche des Belles Filles. Onderweg moesten twee cols van de derde categorie worden bedwongen en de finish lag op een slotklim van de eerste categorie.

Na verschillende mislukte ontsnappingspogingen vormde zich met nog 125 kilometer voor de boeg een kopgroep van elf renners. Van dit gezelschap bleven Maximilian Schachmann, Kämna, Luke Durbridge, Dylan Teuns, Simon Geschke, Cyril Barthe en Imanol Erviti over na de eerste col, op zo'n 70 kilometer van de finish.

De zeven overgebleven vluchters bleven bij elkaar tot enkele kilometers voor de voet van de 7 kilometer lange slotklim (gemiddelde stijging 8,5 procent). De kopgroep had daar een voorsprong van een kleine twee minuten op het peloton.

Vluchter Lennard Kämna werd vlak voor de finish bijgehaald. Vluchter Lennard Kämna werd vlak voor de finish bijgehaald. Foto: Getty Images

Vlucht Kämna strandt in zicht van de haven

Op La Super Planche des Belles Filles sprong Geschke vooraan meteen weg, maar werd de Duitser kort daarna gepasseerd door zijn landgenoot Kämna. De renner van BORA-hansgrohe had op dat moment iets meer dan een minuut voorsprong op de favorietengroep.

Bij die favorieten moest Ben O'Connor, de nummer vier van vorig jaar, al vroeg lossen. Even later lag het tempo ook te hoog voor BORA-hansgrohe-kopman Vlasov.

In de laatste kilometers, met onverharde stukken van maar liefst 24 procent, liep de voorsprong van Kämna snel terug. Uiteindelijk strandde de vlucht van de Duitser in het zicht van de haven. Hij werd vlak voor de finish eerst bijgehaald door Vingegaard, waarna Pogacar de Deen nog passeerde.