Dat was het voor vandaag. In een zinderend slot van de etappe toont Tadej Pogacar wederom dat hij een van de sterksten is deze Tour. Hij pakt zijn tweede ritzege en verstevigt zijn koppositie in het algemeen klassement. Morgen staat alweer de achtste etappe op het programma en uiteraard is NU.nl er dan weer met een liveblog rondom de gehele etappe. Tot dan!