Maximilian Schachmann heeft flinke kritiek geuit op de rijstijl van Jumbo-Visma en kopman Primoz Roglic in de Tour de France. Volgens de renner van BORA-hansgrohe, ook de ploeg van klassementsrenner Aleksandr Vlasov, neemt de Nederlandse ploeg te veel risico en zorgt dat voor gevaarlijke situaties.

"Jumbo-Visma moet eens een beetje normaal doen", zei Schachmann donderdag tegen Duitse media. "Het hele team rijdt als gekken en zoekt de laatste centimeter van de weg op. En ze kunnen het dan ook nog niet. Roglic heeft donderdag weer een val veroorzaakt. Het is een gevaar voor alle renners en totaal onnodig. Ik vind dit niet kunnen."

In de zesde etappe gingen eerst Kobe Goossens en Reinardt Janse van Rensburg naar de grond, volgens Schachmann door een fout van Roglic. Even later viel podiumkandidaat Vlasov op 13 kilometer van de finish, waarbij Roglic moest uitwijken en een paar meter door de berm reed.

"Als er geen plek is, is er gewoon geen plek", zei Schachmann. "Je moet dat accepteren en niet nog het kleinste gaatje opzoeken om vooraan te komen. Roglic had deze keer het geluk dat hij zelf niet viel."

De Sloveen viel woensdag in de kasseienetappe naar Arenberg wel zelf. Zijn schouder ging uit de kom en hij verloor meer dan 2 minuten op topfavoriet Tadej Pogacar.

De schade bij Vlasov viel donderdag mee. Hij verloor uiteindelijk 5 seconden en staat met 52 seconden achterstand op Pogacar zesde in het klassement.