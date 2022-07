La Planche des Belles Filles zat pas in 2012 voor het eerst in het parcours van de Ronde van Frankrijk, maar de finishplaats van de etappe van vrijdag is heel snel uitgegroeid tot een Tour-klassieker. NU.nl zet de vorige vijf aankomsten op de steile klim in de Vogezen op een rij, met als hoogtepunt de tijdrit in 2020 waarin Tadej Pogacar landgenoot Primoz Roglic uit de gele trui reed.

2012: Doorbraak Froome op steilste klim van de Vogezen

Sinds Christian Prudhomme in 2006 directeur van de Tour werd, is de Fransman continu op zoek naar manieren om de grootste wielerkoers ter wereld (nog) spectaculairder te maken. "Ik ben vanaf het begin geobsedeerd geweest om moeilijke klimmen te vinden buiten de Alpen en de Pyreneeën", zegt de Fransman in 2020 tegen de regionale krant Vosges Matin.

De Vogezen, een middelgebergte in het noordoosten van Frankrijk, zijn een van de opties, maar Prudhomme kan lang geen klim vinden die hij lastig genoeg vindt. Totdat hij stuit op de lokale wielertocht Les 3 Ballons, die eindigt op de steilste col van de Vogezen: La Planche des Belles Filles.

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

De eerste keer dat Prudhomme zelf gaat kijken, is er nog geen weg die tot de top gaat. Ondanks verzet van milieuorganisaties wordt er 300 meter extra asfalt aangelegd. Daardoor kan de zevende etappe van de Tour van 2012 voor het eerst finishen op de 6 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5 procent.

De primeur zorgt meteen voor het spektakel waar Prudhomme op hoopte. De plaatjes op de wegen tussen de bomen zijn fraai en de strijd om de ritzege is nog fraaier. Chris Froome beleeft zijn grote doorbraak door voor het eerst een etappe te winnen in de Ronde van Frankrijk en zijn ploegmaat Bradley Wiggins verovert de gele trui. De top vier van de daguitslag (Froome, Cadel Evans, Wiggins en Vincenzo Nibali) bestaat volledig uit (latere) Tour-winnaars.

Chris Froome (links) is op weg naar zijn eerste ritzege in de Tour. Chris Froome (links) is op weg naar zijn eerste ritzege in de Tour. Foto: Getty Images

2014: Nibali wint 'zwaarste etappe ooit in grote ronde'

Direct na de Tour van 2012 voorspelt Prudhomme al dat La Planche des Belles Filles nog vaak zal terugkeren in zijn ronde. Het is dan ook geen verrassing als de col in 2014 voor de tweede keer finishplaats mag zijn.

Ook nu gaat de winst naar een grote naam in het wielrennen. Nibali rijdt in de zware slotkilometer weg bij zijn concurrenten en stort een zeer stevig fundament voor zijn uiteindelijke Tour-zege, ook doordat zijn grote concurrent Alberto Contador nog voor de slotklim valt en zijn been breekt. "Dit was de zwaarste etappe die ik ooit heb gereden in een grote ronde", zegt Nibali.

Vincenzo Nibali soleert naar de winst op La Planche des Belles Filles. Vincenzo Nibali soleert naar de winst op La Planche des Belles Filles. Foto: Getty Images

2017: Froome legt basis voor vierde Tour-winst

Het voordeel van een zware klim in het noorden van Frankrijk is dat deze makkelijk in de eerste week van de Tour kan worden ingepland. In 2017 staat La Planche des Belles Filles al op de vijfde dag op het programma en opnieuw geeft de col in de Vogezen een vroege indicatie over de krachtsverhoudingen.

Fabio Aru valt ruim 2 kilometer voor de top aan en wint in de Italiaanse kampioenstrui zijn enige Tour-etappe. Achter de voormalig Vuelta a España-winnaar eindigt Froome als derde, waardoor de Brit de gele trui overneemt van Geraint Thomas. Het is de derde keer op rij dat de geletruidrager na La Planche des Belles Filles later ook de eindwinnaar in Parijs wordt.

Het profiel van de zevende etappe. Het profiel van de zevende etappe.

2019: La Planche des Belles Filles wordt 'Super'

De Tour-organisatie vindt in 2019 een manier om de steilste klim van de Vogezen nóg steiler te maken. Voor de vierde finish op La Planche des Belles Filles wordt de klim met 900 meter verlengd, waardoor de slotkilometer deels over onverharde wegen gaat en stroken van 24 tot zelfs 26 procent kent.

Renners zijn niet onverdeeld enthousiast over 'La Super Planche des Belles Filles'. "Ik vraag me af waarom ze dat stuk er nog bij hebben genomen", aldus Steven Kruijswijk. "Want het is mij een raadsel hoe je daar zonder asfalt naar boven moet komen."

De vrees voor chaotische taferelen op de extra 900 meter worden niet bewaarheid, maar het supersteile slot zorgt er wel voor dat de toppers bijna allemaal één voor één binnen komen. Vluchter Dylan Teuns wint de etappe en zorgt vier maanden later voor nog een hoogtepunt op La Planche des Belles Filles, wanneer hij zijn vriendin Lies Hoeyberghs ten huwelijk vraagt.

2020: Pogacar zorgt voor grote schok in tijdrit

Het idee voor een beslissende tijdrit op La Planche des Belles Filles komt van tweevoudig Tour-winnaar Bernard Thévenet en wordt meteen omarmd door Prudhomme. Probleem is dat de enige weg naar de top doodlopend is, terwijl er voor een tijdrit een tweede pad nodig is om renners en volgauto's veilig naar beneden te krijgen. De lokale organisatie lost het op door een bosweg verhard te maken.

Het levert een van de bijzonderste sportbeelden van 2020 op: ploeggenoten Tom Dumoulin en Wout van Aert die een compleet uitgeputte Primoz Roglic troosten op de top van La Planche des Belles Filles. Niemand twijfelde eraan dat de kopman van Jumbo-Visma in de klimtijdrit op de voorlaatste dag zijn eerste Tour-zege zou veiligstellen, maar Tadej Pogacar heeft andere plannen. De pas 21-jarige Sloveen declasseert de concurrentie en wordt een dag later in Parijs gehuldigd als de jongste naoorlogse winnaar van de Ronde van Frankrijk.

"Ik heb heel mooie herinneringen aan La Planche des Belles Filles", zegt Pogacar. "En ik hoop daar vrijdag nog mooiere aan toe te voegen."

De officiële start van de zevende etappe van de Tour is vrijdag om 13.15 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.15 en 17.45 uur.

Primoz Roglic wordt getroost door Tom Dumoulin en Wout van Aert. Primoz Roglic wordt getroost door Tom Dumoulin en Wout van Aert. Foto: Getty Images

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier