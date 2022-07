Jumbo-Visma dacht dat Wout van Aert donderdag in de zesde etappe van de Tour de France alleen kans zou maken op de ritzege als hij meezat in de kopgroep. Het tactische plan mislukte: de Belg kon in de finale niet strijden om de winst én raakte na vier dagen de gele leiderstrui kwijt.

De aankomst in Longwy, op de top van een niet al te steil klimmetje van 1,6 kilometer, was perfect voor Van Aert. Maar juist in dat gegeven zag de ploegleiding van Jumbo-Visma een groot probleem.

"Ik weet 100 procent zeker dat het geen sprint was geworden als Wout in het peloton had gezeten", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Geen enkele ploeg had ons geholpen om de kopgroep te controleren, omdat ze weten dat een Wout in deze vorm haast niet te verslaan is op deze aankomst."

Van Aert wilde daarom in de kopgroep komen. Dat lukte na een heel zware strijd in de openingsfase van de heuvelachtige etappe (na de eerste twee uur was de gemiddelde snelheid bijna 51 kilometer per uur). Maar toen de geletruidrager om zich heen keek, zag hij alleen Jakob Fuglsang en Quinn Simmons. "Dat was absoluut niet het plan. We mikten op een kopgroep van tien tot vijftien renners", aldus Niermann.

Van Aert kreeg al snel door dat er voldoende teams wilden achtervolgen en dat hij aan een "mission impossible" was begonnen. Toch bleef hij vol doortrappen, loste hij Fuglsang en Simmons en werd hij pas op 11 kilometer van de streep ingerekend door het peloton.

"Ik wilde de gele trui eren, ook al wist ik dat ik kansloos was voor de ritzege", aldus Van Aert. "Ik had op een gegeven moment al zoveel energie verspild, dat er voor mijn gevoel geen weg terug meer was en ik beter kon doorzetten. Op die manier heb ik op een heel mooie manier afscheid genomen van het geel."

Jumbo-Visma heeft geen spijt van gekozen tactiek

Bij Jumbo-Visma was er na afloop geen spijt over de gekozen tactiek. "Achteraf is het altijd makkelijk praten", aldus ploegleider Frans Maassen. "We houden helemaal geen slecht gevoel over aan deze rit. Wout heeft weer laten zien dat hij supersterk is, dat zijn val van gisteren geen rol meer speelt én hij heeft weer een mooie slag geslagen in het puntenklassement."

Bovendien was de Nederlandse formatie blij dat ze bijna geen kopwerk hoefde te doen, met in het achterhoofd dat vrijdag op La Planche des Belles Filles de eerste aankomst bergop is van deze Tour.

"We wisten dat het heel moeilijk zou worden als we de hele dag hadden moeten controleren, eigenlijk bijna onmogelijk met de dagen die nog komen gaan", aldus Steven Kruijswijk. "Het plan was goed, de uitvoering kwam aardig in de buurt, maar we kunnen niet zomaar alles naar onze hand zetten met 21 andere ploegen in het peloton."

"Achteraf kun je zeggen dat we met Wout naar de aankomst hadden moeten rijden, maar het is zeer de vraag of we dan met hem voor de overwinning hadden gereden. Morgen op La Planche des Belles Filles had hij toch afscheid genomen van de gele trui, dan maar groots afscheid nemen."

