Mathieu van der Poel heeft er donderdag tijdens de zesde etappe van de Tour de France meerdere keren over nagedacht om op te geven. De renner van Alpecin-Deceuninck zit deze wielerkoers niet goed in zijn vel en heeft het de laatste dagen moeilijk.

Tijdens de rit van donderdag behoorde Van der Poel weer tot de eerste renners die moesten lossen. "Dit zijn niet de leukste dagen. Het was een heel lange etappe voor me", zei de 27-jarige Van der Poel na de finish tegen de NOS.

"Ik was aan het hopen dat het wat rustiger ging. Ik heb meerdere keren getwijfeld om af te stappen, maar ben toch maar door blijven gaan. Het was geen leuke dag. Ik heb er verder niks aan toe te voegen."

Woensdag werd Van der Poel voorafgaand aan de kasseienrit gezien als een van de kanshebbers op dagsucces, maar ook toen kwam hij er totaal niet aan te pas. Hij twijfelde zelfs even of hij donderdag nog moest starten.

"Dat scenario is wel besproken. Maar als ik nu was gestopt, was dat thuis ook gaan wringen", vertelde hij. "Ik wil nog wel even doorzetten, maar als het morgen nog eens zo gaat, denk ik niet dat ik nog ga aanklampen."

'Ik weet ook niet waardoor het komt'

Van der Poel sluit niet helemaal uit dat er nog een ommekeer komt, maar benadrukt tegelijkertijd dat het erg moeilijk wordt om uit het dal te komen. Daarvoor presteert hij simpelweg te teleurstellend.

"Het heeft ook geen nut als je in een vlakke etappe bij de eerste gelosten zit. Dan zit er iets niet goed. Het zou iets makkelijker zijn om het een plaats te geven als ik wist waar het door kwam, maar ik weet het zelf ook niet", zei hij.

"Zo'n tegenslag had ik zelf ook niet verwacht. Sowieso is drie weken koers voor mij anders dan één koers rijden. Ook mentaal. Het is een beetje een combinatie met de Giro, waar ik een kans op roze had en die ik toch wilde uitrijden."

Van der Poel finishte donderdag als 145e. In het klassement is hij de nummer negentig, op 13.37 minuten van geletruidrager Tadej Pogacar.

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier