Na de bergetappe van vrijdag worden de renners zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France opnieuw niet gespaard. Er staat een heuvelrit op het programma met vier gecategoriseerde klimmen, waarin Tadej Pogacar weer kan toeslaan.

Het peloton vertrekt om 13.05 uur in het Franse stadje Dole en na 186 kilometer is de finish rond 17.40 uur in het Zwitserse Lausanne. De eerste drie beklimmingen zijn de Côte du Maréchet (2 kilometer à 5,7 procent), de Côte des Rousses (6,6 kilometer à 5 procent) en de Col de Pétra Félix (2,4 kilometer à 1,5 procent).

Vervolgens wacht het peloton 15 overwegend vlakke kilometers, tot de voet van de uiterst onregelmatige slotklim. De klim is 5 kilometer lang met halverwege een kilometer à 9,5 procent. In de laatste kilometer loopt het slechts 3,4 procent op.

De slotklim heeft wat weg van de Mûr-de-Bretagne, waar Mathieu van der Poel een jaar geleden in de Tour naar de dagzege én het geel reed. Destijds ging de 27-jarige Nederlander diep om zijn overleden grootvader Raymond Poulidor te eren. Het is onwaarschijnlijk dat Van der Poel opnieuw wint, want hij is deze Tour niet in vorm.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France.

Mogelijk belangrijke slag om klassement

Geletruidrager Pogacar bewees vrijdag eens te meer dat hij momenteel de sterkste is in de Tour, en de kans is aanwezig dat hij dat zaterdag opnieuw laat zien. Michael Matthews, Dylan Teuns en Romain Bardet zijn ook kanshebber voor dagsucces, terwijl Jumbo-Visma met Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Primoz Roglic hoopt Pogacar pijn te doen.

Jumbo-Visma-kopman Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, moet hopen dat Pogacar een mindere dag heeft. De vraag is of dat reëel is, aangezien er de afgelopen dagen geen maat staat op de tweevoudig Tour-winnaar.

Officiële starttijd achtste etappe: 13.05 uur

Finishtijd achtste etappe: rond 17.40 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐ Wout van Aert, Michael Matthews, Primoz Roglic, Dylan Teuns, Romain Bardet

⭐ Jonas Vingegaard, Tom Pidcock, Alberto Bettiol