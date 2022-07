Het was niet per se de bedoeling van Tadej Pogacar om donderdag de gele trui te veroveren in de Tour de France. De Sloveen spurtte in de zesde rit naar de etappezege en dat leverde hem de leiding in het klassement op.

"Ik zou er niet mee hebben gezeten als ik de gele trui nu nog niet had gehad. Ik wilde de rit winnen. Het geel is een bonus", zei Pogacar, die de leiding overnam van Wout van Aert, in een eerste reactie.

Van Aert maakte indruk door bijna de hele dag aan kop te rijden. Hij had Jakob Fuglsang en Quinn Simmons met zich mee en bleef alleen over, maar slaagde er niet in om vooruit te blijven.

"De sterkste man reed vandaag vooruit", zei Pogacar over Van Aert, die op 11 kilometer van de streep werd ingerekend. De Jumbo-Visma-renner liet de groep direct lopen, waarna Pogacar dankzij bonificatieseconden Neilson Powless uit het geel hield.

Top 10 klassement 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) +0.04

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +0.31

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) +0.39

5. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) +0.40

6. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +0.46

7. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) +0.52

8. Daniel Martínez (INEOS Grenadiers) +1.00

9. Romain Bardet (Team DSM) +1.01

10. David Gaudu (Groupama-FDJ) +1.02

Wout van Aert reed lang vooruit. Foto: Getty Images

'We hebben heel hard moeten rijden'

De 23-jarige Pogacar, die de laatste twee edities van de Tour de France won en vorig jaar het geel al in de achtste etappe veroverde, voelt zich uitstekend. "Iedere keer als ik win, voelt het beter", zei hij.

"Het was een zware dag, we hebben heel hard moeten rijden achter Van Aert. Uiteindelijk was het peloton te sterk voor hem. Mijn ploeg heeft daarbij geweldig werk geleverd. Zeker op die laatste twee klimmen. Ik zal goede benen hebben gehad."

Het Tour-peloton wacht vrijdag opnieuw een pittige rit. Er wordt gestart in Tomblaine en na twee beklimmingen van de derde categorie wordt gefinisht op La Planche des Belles Filles, een klim van de eerste categorie.