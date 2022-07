De eerste bergrit van de Tour de France vindt vrijdag plaats in de Vogezen met een slotklim op La Super Planche des Belles Filles. De aankomst van de zevende etappe lijkt een ideale kans voor Tadej Pogacar om opnieuw toe te slaan.

Na 101 kilometer wordt er langzaam hoogte gewonnen tot de tussensprint in Gérardmer, waarna het peloton aankomt bij de Col de Grosse Pierre, waarna de Col des Croix wacht.

Kort na deze obstakels is het tijd voor de slotklim, die naar La Super Planche des Belles Filles. Tien jaar geleden finishte de Ronde van Frankrijk voor het eerst op de steile slotklim. De latere viervoudig Tour-winnaar Chris Froome was toen de winnaar.

De beklimming van La Super Planche des Belles Filles (met een top op 1.148 meter) heeft stukken met een stijging tot 11 en 13 procent in de eerste 3 kilometer. In de laatste 2 kilometer gaat de klim omhoog met een stijging van 20 procent, waarna vlak voor de meet een onverharde weg volgt met een strook tot wel 24 procent.

Het profiel van de zevende etappe. Het profiel van de zevende etappe.

Doet Pogacar het weer op La Planche Des Belles Filles?

Naast Froome was ook Pogacar ooit succesvol op de La Planche des Belles Filles. De Sloveen reed in 2020 tijdens een tijdrit tegen alle verwachtingen in Primoz Roglic uit de gele trui. Aan de laatste kilometer van de etappe, die dus over een onverharde weg gaat, heeft de klim het woord Super te danken. De slotkilometer is hiermee meteen de lastigste van de hele beklimming.

In de eerste bergetappe zullen onder anderen de kersverse geletruidrager Pogacar, Roglic, Geraint Thomas en Jonas Vingegaard moeten laten zien wat ze waard zijn. Strijden zij ook om de dagzege of gaat er een avonturier met de ritzege aan de haal?

Officiële starttijd zevende etappe: 13.05 uur

Finishtijd zevende etappe: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐ Dylan Teuns, Thibaut Pinot, Alexander Vlasov, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Adam Yates

⭐ Lennard Kämna, Warren Barguil, Giulio Ciccone

