Wout van Aert heeft donderdag een lange vluchtpoging niet kunnen bekronen met een nieuwe etappezege en is zijn gele trui kwijt in de Tour de France. In de finale van de venijnige zesde rit spurtte Tadej Pogacar met overmacht naar de ritwinst én het geel.

Van Aert reed als geletruidrager een groot deel van de dag vooruit met Jakob Fuglsang en Quinn Simmons. Hij bleef als enige over, maar slaagde er in de finale niet in om uit de greep van het jagende peloton te blijven.

In de lastige slotkilometers bleef een selecte groep renners vooraan over, onder wie Pogacar, Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en Michael Matthews, die gezien zijn sterke sprint een goede kans op dagsucces leek te maken.

Niemand kon echter ook maar tippen aan de sterke Pogacar. De winnaar van de laatste twee Tour-edities spurtte met overmacht naar de winst. Dankzij bonificatieseconden pakte niet Neilson Powless, maar de kopman van UAE Team Emirates het geel. Matthews, David Gaudu, Tom Pidcock en Nairo Quintana completeerden de top vijf van de daguitslag.

In het klassement heeft de 23-jarige Pogacar nu een voorsprong van vier seconden op nummer twee Powless. Jonas Vingegaard, die namens Jumbo-Visma ook in de voorste groep finishte, bezet de derde plek (+0.31). Zes renners staan binnen een minuut van de nieuwe geletruidrager.

Top 10 klassement 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) +0.04

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +0.31

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) +0.39

5. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) +0.40

6. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +0.46

7. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) +0.52

8. Daniel Martínez (INEOS Grenadiers) +1.00

9. Romain Bardet (Team DSM) +1.01

10. David Gaudu (Groupama-FDJ) +1.02

Wout van Aert reed lang vooruit. Wout van Aert reed lang vooruit. Foto: Getty Images

Van Aert zit in geslaagde vlucht

In het begin van de etappe hadden veel vluchtpogingen geen succes, maar sloegen Van Aert, Fuglsang en Simmons wél een gat. Ze kregen een maximale voorsprong van zo'n vier minuten en hielden het lang vol.

Het venijn van de bijna 220 kilometer lange etappe van Binche naar Longwy zat in de staart, met glooiend landschap en beklimmingen van de vierde en derde categorie. Ook ongeclassificeerde hellingen maakten het tot een lastig parcours. Eerder in de koers hadden de renners al een klim van de derde categorie bedwongen.

In de finale kon eerst Fuglsang het tempo van de koplopers niet meer bijbenen en moest later ook Simmons afhaken, wat betekende dat Van Aert alleen overbleef. Het lukte de Jumbo-Visma-renner niet om uit de greep van het jagende peloton te blijven; hij werd aan de voet van de Côte de Pulventeux ingerekend.

De Tour gaat vrijdag verder met wederom een pittige rit. Het peloton vertrekt uit Tomblaine en finisht na twee beklimmingen van de derde categorie op La Planche des Belles Filles, een klim van de eerste categorie.