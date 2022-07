Tadej Pogacar wint de zesde etappe van de Tour de France en verovert het geel!



Er staat geen maat op Tadej Pogacar die na uitstekend teamwerk 'met gemak' over Roglic heen klapt. Het is de eerste Tour-etappe die Pogacar dit jaar op zijn naam zet en hij neemt het geel over van Van Aert, die heeft gestreden voor wat hij waard is en morgen wel in het groen mag aantreden.