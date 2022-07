Dat was het voor vandaag. Tadej Pogacar wint na een overtuigende sprint de etappe en neemt de gele trui over van Wout van Aert, die morgen in het groen aan de start staat. In de eerste bergetappe fietsen de renners in 176,3 kilometer van Tomblaine naar La Super Planche des Belles Filles. Uiteraard zijn we er weer bij met een liveblog rondom de hele etappe. Tot morgen!