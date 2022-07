Na een uitstekende start van de Tour de France ging woensdag in de vijfde etappe bijna alles mis voor Jumbo-Visma. Een reconstructie van een rit vol pech, valpartijen, paniek en flinke schade op de Noord-Franse kasseien.

Proloog

Op nog geen 10 meter van de ingang van het beruchte Bos van Wallers stapt Grischa Niermann uit de teambus van Jumbo-Visma en richting een batterij aan camera's. De ploegleider besteedde sinds november samen met zijn collega's uren en uren aan de voorbereiding van de cruciale kasseienetappe van de Tour, precies omdat ze het scenario dat zich in de afgelopen uren heeft voltrokken wilden voorkomen. "We hebben een lekkere kutdag gehad", zegt Niermann met een zucht. "Dat is de bondige samenvatting."

Nog 95 kilometer

De eerste van in totaal elf kasseistroken moet nog komen als Wout van Aert en Steven Kruijswijk bij een rotonde op de grond liggen. Van Aert was nog even gaan plassen voordat het echte werk zou beginnen en toen hij aansloot bij het peloton, zorgde een vluchtheuvel voor remmende renners en een val van de geletruidrager. Van Aert loopt trekkebenend over de weg, maar hij vervolgt al snel zijn weg op een nieuwe fiets. "Fysiek viel de schade wel mee", zegt hij.

Nog 91 kilometer

Terwijl Van Aert samen met Kruijswijk in de achtervolging is op het peloton, ziet hij vlak voor zich opeens een ploegleidersauto van Team DSM op de rem trappen. Met een knap stukje stuurwerk ontwijkt de Vlaming op het allerlaatste moment de auto en blijft hij op miraculeuze wijze overeind. "Ik was met 'Stevie' aan het praten en nog een beetje beduusd na mijn val, waardoor ik net iets te laat remde. Het was een heel eng moment, het scheelde echt maar een paar centimeter of er was iets heel ernstigs gebeurd."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Van Aert net de DSM-auto weet te ontwijken.

Nog 56 kilometer

In de eerste vier etappes was Van Aert zonder twijfel de beste renner in de Tour, maar nu valt het op dat de gele trui moeite heeft om voor in het peloton te blijven. "Ik vond het mentaal lastig om na die val weer te vechten voor een goede positie. Dat was de grootste worsteling."

Nog 36 kilometer

Het is misschien wel hét beeld van de pechdag van Jumbo-Visma. In één shot zien we twee renners van de Nederlandse ploeg langs de kant staan, één over de weg rennen en één al fietsend vertwijfeld achterom kijken.

De chaos begint met materiaalpech bij kopman Jonas Vingegaard. "Ik knalde tegen een andere renner, waardoor mijn ketting er afging", aldus de Deen. "Achteraf had ik de ketting er gewoon zelf terug op moeten leggen, maar ik raakte een beetje in paniek."

In zijn paniek springt de nummer twee van de Tour van vorig jaar direct op de fiets van zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck, maar de Belg (1,93 meter) is veel langer dan Vingegaard (1,75 meter). Op zijn veel te grote fiets kan de Deen alleen staand trappen, waardoor hij na een paar honderd meter weer stilstaat langs de kant van de weg. Nu klimt hij op de fiets van de 1,78 meter lange Kruijswijk, maar precies op dat moment arriveert de auto van Jumbo-Visma met op het dak een fiets met de juiste afmetingen voor Vingegaard. Na zijn derde wissel in amper een minuut tijd kan hij eindelijk in de achtervolging.

"Het ging totaal niet zoals we hadden afgesproken", aldus Niermann. "Jonas had meteen de fiets van Kruijswijk of Sepp Kuss moeten pakken. Dat kunnen we honderd keer bespreken en doorgeven, maar bij een hartslag van tweehonderd slagen per minuut en in deze hectiek kan dit helaas geburen."

Nog 29 kilometer

Van Aert, Van Hooydonck en Tiesj Benoot proberen Vingegaard terug te krijgen in het eerste peloton als het noodlot weer toeslaat, nu bij de andere kopman van Jumbo-Visma. Een motor duwt een strobaal op de weg, waarna Primoz Roglic net als Lotto Soudal-sprinter Caleb Ewan hard onderuitgaat.

Roglic, die samen met Christophe Laporte de enige Jumbo-Visma-renner was in de groep met favorieten, heeft flink wat schaafwonden, maar het grootste probleem is dat zijn schouder uit de kom is geraakt. "Primoz heeft dit vaker gehad en hij kan zijn schouder zelf terug in de kom zetten, maar dat lukt hem niet als hij op de weg ligt", zegt ploegleider Arthur van Dongen. "Dus toen ik met de auto aankwam bij de plek van de valpartij, en dat was redelijk snel, zag ik Primoz langs de kant van de weg op een stoel van een toeschouwer zitten en zijn schouder terugzetten."

Nog 18 kilometer

De groep van Vingegaard heeft een kleine minuut achterstand op het eerste peloton, terwijl Roglic samen met Benoot en Van Hooydonck meer dan anderhalve minuut toegeeft. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar ruikt zijn kans nu zijn twee grootste concurrenten in de problemen zitten en rijdt samen met Jasper Stuyven weg uit de groep met favorieten. "We hadden grote plannen vandaag, maar uiteindelijk hebben we alleen maar kunnen achtervolgen", aldus Van Aert.

Nog 7 kilometer

Pogacar reed even virtueel in de gele trui, maar door het kopwerk van Van Aert en Laporte loopt de groep van Vingegaard toch weer langzaam in op de titelverdediger. "Op een gegeven moment reden er geen auto's of motoren meer voor ons en hadden we het gevoel dat we heel ver van achteren zaten", aldus Van Aert. "Maar we hadden maar één optie en dat was vechten tot het einde."

Roglic verliest ondertussen alleen maar meer terrein. "We moesten aan risicomanagement doen", zegt Niermann. "We hebben deze Tour twee kopmannen met Primoz en Jonas en ze hadden helaas allebei hulp nodig. Dat was het allervervelendste van de situatie: als maar één van de twee pech had gehad, hadden we veel meer mannen kunnen laten wachten op de kopman die op achterstand lag. Nu moesten we onze krachten verdelen."

Primoz Roglic heeft misschien wel zijn Tour verloren op de kasseien. Primoz Roglic heeft misschien wel zijn Tour verloren op de kasseien. Foto: ANP

Finish

Op de streep in Arenberg valt de schade voor Vingegaard uiteindelijk alleszins mee. De Deen verliest maar dertien seconden op Pogacar, waardoor hij in het klassement slechts 21 seconden toegeeft op de Sloveen. "Ik had vandaag de beste knechten in de wereld. Ik moet mijn ploeggenoten ontzettend bedanken, want door hun geweldige werk is het gat met Pogacar klein gebleven", zegt de Deen.

Misschien nog wel het verrassendst: Van Aert blijft de leider in de algemene rangschikking. "Ik had echt geen idee dat ik door mijn kopwerk ervoor zorgde dat ik zelf het geel behield", aldus de Belg. "Ik had al geaccepteerd dat ik de trui zou verliezen en dacht alleen aan mijn team helpen. We hebben zo hard mogelijk gereden om de schade voor Jonas te beperken."

Roglic kan de schade niet beperken. De Sloveen verliest 2 minuten en 8 seconden op Pogacar en lijkt al zo goed als kansloos voor de eindzege. "Het was gewoon een shitdag", concludeert Van Aert. "Maar we hebben nog steeds twee van de sterkste klassementsrenners in de ploeg, dus we blijven knokken zoals we vandaag gedaan hebben."

