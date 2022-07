Simon Clarke dacht woensdag direct na zijn prachtige ritzege in de kasseienetappe van de Tour de France terug aan de lastige momenten die hij afgelopen winter beleefde. De 35-jarige Australiër vreesde toen dat zijn carrière als prof voorbij was.

Clarke hoorde in december dat zijn ploeg Qhubeka NextHash zou verdwijnen uit de WorldTour. De enige Afrikaanse formatie op het hoogste niveau kampte met financiële problemen en kreeg daarom geen licentie.

"Ik had geen ploeg, maar kreeg uiteindelijke een telefoontje van Israel-Premier Tech. Ze wilden me een kans geven", zei Clarke, die niet lang over de aanbieding hoefde na te denken. Hij mocht zelfs mee naar de Tour en hield zich de eerste dagen koest, op wat werk voor de ploeg na.

"Maar vanochtend wist ik: dit is de dag voor een ontsnapping", glunderde hij, nog besmeurd door de modder. Hij sloot aan bij een groepje vroege aanvallers, onder wie Taco van der Hoorn. Drie uur later versloeg hij de Nederlander nipt in de sprint.

"Hij was de laatste die ik voor me zag, op zo'n 350 meter voor de streep. Hoewel de kramp in allebei mijn benen schoot, ben ik vol doorgegaan. En het is gelukt."

Clarke won in zowel 2012 als 2018 een rit in de Vuelta a España en droeg in 2015 een dag de roze leiderstrui in de Giro d'Italia. "Telkens in de eerste week. Ook daarom dacht ik: het moet nu gebeuren. Maar eigenlijk moet ik die sprint nog eens terugzien. Ik kan het amper geloven."