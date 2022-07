Net als in de openingstijdrit van vrijdag toonde Tadej Pogacar zich in de kasseienetappe van woensdag de beste van de favorieten in de Tour de France. De tweevoudig Tour-winnaar bleef gespaard van pech en hoefde in finishplaats Arenberg alleen het groepje vluchters, met ritwinnaar Simon Clarke, voor zich te dulden.

"Het was een hele goede dag. Ik voelde me sterk op de kasseien en had op geen enkel moment pech", reageerde Pogacar na een kleine minuut achter de Australiër en nummer twee Taco van der Hoorn over de finish te zijn gekomen.

De Sloveen reed met nog zo'n 20 kilometer te gaan samen met Jasper Stuyven weg uit het peloton en won tijd op al zijn concurrenten. "Ik was sterk genoeg om Jasper te volgen, al ging dat helemaal niet gemakkelijk."

"Er zaten toen nog een paar jongens voor ons, maar uiteindelijk probeerde ik zo intelligent mogelijk te rijden. Ik ben gewoon blij dat deze dag voorbij is en dat ik goed heb gereden."

Tadej Pogacar kwam samen met Jasper Stuyven over de finish. Tadej Pogacar kwam samen met Jasper Stuyven over de finish. Foto: AP

'De kasseien waren stoffig en gevaarlijk'

De kopman van UAE Emirates finishte veertien seconden voor het peloton met daarin onder anderen Jonas Vingegaard en Aleksandr Vlasov. Op Primoz Roglic pakte hij zelfs ruim twee minuten.

"Dat ik weer de beste van de favorieten ben, geeft me een enorme boost. Ik heb veel vertrouwen en kan niet wachten om de bergen in te gaan", doelde hij op de etappe van vrijdag met finish op de Planche des Belles Filles.

Ondanks de goede afloop vond Pogacar het een stressvolle dag. "De kasseien waren stoffig en gevaarlijk. Maar gelukkig was het droog, anders was het een heel andere ervaring geweest. Maar de enige kasseien waar ik echt van hou, zijn die op de Champs-Élysées."

In het klassement bezet Pogacar nu de vierde plaats, negentien seconden achter geletruidrager Wout van Aert. Ook Neilson Powless en Edvald Boasson Hagen, die deel uitmaakten van de kopgroep, moet hij nog voor zich dulden.