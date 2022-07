Mathieu van der Poel zag de vijfde etappe als een van zijn grootste kansen op een ritzege in deze Tour de France, maar de 27-jarige renner kwam er woensdag totaal niet aan te pas. Zijn teleurstellende dag in Noord-Frankrijk past in een voorlopig zeer moeizame Tour.

In de schaduw van het Lille Grand Palais geeft Van der Poel voor de start van de vijfde Tour-rit al een winstwaarschuwing. "In de etappe van gisteren is het pijnlijk duidelijk geworden dat ik niet de benen heb waar ik op hoopte. Ik reed ver onder mijn niveau", zegt hij. "Ik hoop op een ommekeer, maar het zal echt een stuk beter moeten om vandaag mee te kunnen doen om de ritwinst."

Ruim vier uur later moet de kopman van Alpecin-Deceuninck concluderen dat er geen kentering heeft plaatsgevonden. Integendeel: zijn verhaal is alleen maar negatiever geworden. "In plaats van beter was ik vandaag slechter dan de afgelopen dagen. Ik ben momenteel een schim van mezelf en niet vooruit te branden."

Van der Poel moest met nog 40 kilometer te gaan al uit het peloton lossen. De nummer negen van Parijs-Roubaix van het afgelopen voorjaar eindigde woensdag slechts als 81e, op bijna vier minuten van winnaar Simon Clarke.

"Deze etappe ligt mij normaal heel goed. Ik merkte al heel snel dat het weer niet draaide", aldus 'VDP'. "Ik kon niet eens naar voren opschuiven op de kasseien. Dan wordt het een moeilijk en niet zo leuk verhaal."

Mathieu van der Poel kon zich niet onderscheiden op zijn terrein, de kasseien.

Van der Poel hoopt dat zijn vorm nog verbetert

Van der Poel rijdt dit seizoen voor het eerst twee grote rondes, nadat hij in mei de hele Giro d'Italia had afgewerkt. Dat was de eerste keer dat hij een koers van drie weken uitreed. In de kleine vijf weken tussen de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk reed hij geen wedstrijden, maar trainde hij thuis in België en op hoogte in het Italiaanse Livigno.

"Op dat trainingskamp voelde ik me al niet geweldig", zegt Van der Poel. "Eigenlijk was alleen de week voor de Tour positief. Toen begon ik thuis wat beter te rijden. Maar ik haal al een tijdje niet het niveau dat ik voor ogen heb en dat is frustrerend."

In de openingstijdrit van de Tour eindigde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen nog als vijfde, maar ook toen zei Van der Poel al dat hij niet tevreden was. In de dagen daarna werd zijn gevoel alleen maar slechter. "De twee vlakke etappes in Denemarken waren makkelijk, maar ik merkte dat ik direct op de limiet zat als we snel begonnen te rijden. Ik heb geen idee wat de oorzaak is. Voor mij is het ook een groot vraagteken."

De ploegleiding van Alpecin-Deceuninck zag de vormdip bij haar kopman niet aankomen. "We hadden na de eerste etappe niet het idee dat het dramatisch was met Mathieu", zegt ploegleider Christoph Roodhooft in gesprek met NU.nl. "Maar goed, het loopt niet. Misschien hebben we zelf niks verkeerds gedaan en is dit gewoon even wat het is. Dan kan ook, hè. We leven momenteel elke dag op de hoop."

Roodhooft verwacht niet dat Van der Poel op korte termijn zal afstappen. "Daar ga ik niet van uit, maar we zullen zien." De Nederlander is zelf van plan te blijven vechten. "Er zit niet veel anders op. Ik hoop dat mijn vorm nog verbetert en ik mijn goede benen ga vinden, anders wordt het een lange Tour."

