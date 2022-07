Primoz Roglic was woensdag een van de grootste slachtoffers van de chaotische kasseienrit in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma viel in de finale op zeer ongelukkige wijze en verloor meer dan twee minuten op zijn grote concurrent Tadej Pogacar.

Roglic slaakt een diepe zucht als hij drie kwartier na de finish in Arenberg de vraag krijgt of hij in de vijfde etappe al zijn kansen op de eindzege in de Tour verspeeld heeft. "Poeh", zegt hij. "Zover heb ik nog helemaal niet gedacht. Ik moet nu eerst maar eens herstellen."

Op een zeer vervelende dag voor Jumbo-Visma is Roglic de grootste pechvogel. Met nog 30 kilometer te gaan duwt een motor een strobaal op de weg, waarna Caleb Ewan en Roglic eroverheen vallen. De 32-jarige Sloveen blijft met een van pijn vertrokken gezicht op het asfalt zitten en voelt dat zijn schouder uit de kom is geraakt.

"Ik heb mijn schouder vervolgens zelf terug in de kom gezet", aldus Roglic. "Dat kon ik niet op de weg doen, dus ik ben op het stoeltje van een toeschouwer gaan zitten. Daar lukte het wel. Ik weet uit ervaring wat ik moet doen in zo'n situatie, maar het was natuurlijk niet fijn."

De nummer twee van de Tour van 2020 gaat met hulp van een aantal ploeggenoten in de achtervolging, maar hij komt niet meer terug in het eerste peloton. Daardoor heeft hij na vijf etappes al een achterstand van 2.17 minuten op Pogacar in het algemeen klassement.

"Het was heel lastig na mijn val, maar we hebben er nog alles aan gedaan", aldus Roglic. "Nu moeten we eerst maar eens gaan kijken hoe ik verder kan in deze Tour."

