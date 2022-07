Taco van der Hoorn heeft in de kasseienetappe van de Tour de France net naast de ritzege gegrepen. De Nederlander werd op de streep geklopt door de Australiër Simon Clarke. Wout van Aert behield het geel, maar zijn kopman Primoz Roglic verloor veel tijd.

Van der Hoorn en Clarke maakten deel uit van een kopgroep van zes man die al snel na de start in Lille was ontstaan. In de sprint leek de Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de snelste, maar de 35-jarige Clarke kwam er op het laatste moment toch nog overheen.

Van de klassementsrenners was Roglic de grote verliezer. De kopman Jumbo-Visma ging onderuit bij een rotonde en slaagde er niet meer in om terug te keren. Hij kwam in Arenberg twee minuten na zijn meeste concurrenten over de streep.

Ook Jonas Vingegaard deelde in de pech van Jumbo-Visma. De nummer twee van de Tour van vorig jaar reed op een ongelukkig moment lek, maar wist de schade op titelverdediger Tadej Pogacar te beperken tot veertien seconden.

Van Aert slaagde er op het nippertje in om zijn gele trui te behouden. Neilson Powless, die deel uitmaakte van de kopgroep, is nu op dertien seconden de nummer twee. Van de klassementsrenners staat Pogacar er op de vierde plaats (+0.19) het beste voor.

Van der Poel maakt favorietenrol niet waar

Van der Hoorn greep de vooraf al veelbesproken kasseienetappe aan om vroeg ten aanval te trekken. Hij kreeg de deze Tour zeer actieve Magnus Cort en de Noor Edvald Boasson Hagen met zich mee. Later kwamen Clarke, Powless en Alexis Gougeard aansluiten.

De vluchters werkten goed samen waardoor de Amerikaan Powless zich een tijdlang virtueel drager van het geel mocht noemen. De in totaal elf kasseistroken zorgden achter de vluchters voor het verwachte spektakel.

Veel grote namen kwamen al vroeg in de problemen. Mathieu van der Poel kon zijn favorietenrol niet waarmaken en moest het voorste peloton al vroeg laten gaan. Ook Ben O'Connor, de nummer vier van de Tour van vorig jaar, raakte achterop. Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, zag zijn kansen in rook opgaan door een lekke band.

Jumbo-Visma achtervolgd door pech op kasseien

Het grootste leed werd echter geleden door Jumbo-Visma. Het begon met een val van geletruidrager Van Aert, die wel snel weer op zijn fiets kon stappen. Daarna ging het mis met Vingegaard, die lek reed en lang moest wachten op een nieuwe fiets.

Grootste pechvogel was echter Roglic. De nummer twee van de Tour van 2020 ging bij een rotonde samen met sprinter Caleb Ewan onderuit en verloor veel tijd. Pogacar profiteerde optimaal van de tegenslag van zijn grootste concurrenten en reed op de kasseien samen met de Belg Jasper Stuyven weg uit het peloton.

Op de laatste kasseistrook, met nog 6 kilometer te gaan, naderden de twee tot op een kleine minuut van de vluchters, waar Gougeard en Cort inmiddels waren afgehaakt. Pogacar pakte wel wat tijd op zijn concurrenten.

Powless probeerde in de laatste kilometer vooraan alleen weg te rijden, maar redde het niet. Van der Hoorn was er vervolgens in de sprint heel dichtbij, maar Clarke voorkwam dat de 28-jarige Nederlander na een rit in Giro van vorig jaar voor de tweede keer kon zegevieren in een grote ronde.