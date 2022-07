Na een dag over de kasseien van Frankrijk is het voor de renners tijd voor de langste etappe van de Tour de France. De zesde rit telt 219,9 kilometer en begint om 12.05 uur in de Belgische plaats Binche, bekend van de eendagskoers Binche-Chimay-Binche. De slotfase kan door het lastige parcours weleens spectaculair worden.

De eerste 69 kilometer gaan door België voordat de renners terugkeren op Frans grondgebied. De etappe eindigt in Longwy. Het is de zesde keer dat de Tour aankomt in het Franse plaatsje dicht bij het drielandenpunt van België, Luxemburg en Frankrijk.

Tijdens de langste etappe van de Tour de France krijgt het peloton te maken met een heuvelachtig parcours. Het is enkel vlak tijdens de 60 kilometer na de eerste klim. Gedurende deze strook vindt ook de tussensprint in Carignan plaats.

Kort na het bereiken van de Franse grens krijgt het peloton de eerste beklimming voor de wielen, de Côte des Mazures. In de laatste 20 kilometer komt het peloton de meeste hellingen tegen. Het begint met de Côte de Montigny-sur-Chiers van de vierde categorie, waarna de niet-geclassificeerde klim Côte de Lexy volgt.

Op slechts 5 kilometer van de finish krijgt het peloton te maken met een klimmetje van 800 meter met een stijging van 12,3 procent. Deze klim gaat er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat de sprinters kansloos zijn voor een overwinning. Tot slot volgt er een 1,6 kilometer lange slotklim, de Côte des Religieuses.

Het profiel van de zesde etappe. Het profiel van de zesde etappe.

Een dag voor de aanvallers?

De laatste etappe met finish in Longwy resulteerde in een sprint die werd gewonnen door Peter Sagan. Dit keer lijkt de etappe, door de moeilijkheidsgraad van het klimmetje van 800 meter, eerder weggelegd voor de puncheurs, renners die goed uit de voeten kunnen op korte steile hellingen.

De rit heeft iets weg van een klassieker, maar biedt ook een mooie kans voor de aanvallers. Voor de klassementsrenners is het door de lastige laatste kilometers een dag om extra op te letten.

Officiële starttijd zesde etappe: 12.05 uur

Finishtijd zesde etappe: rond 17.05 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

⭐⭐ Dylan Teuns, Tadej Pogacar, Alexander Vlasov

⭐ Marc Hirschi, Matej Mohoric, Tim Wellens

