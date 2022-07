Geen Tour de France-etappe heeft de topploegen meer voorbereidingstijd gekost dan de rit van woensdag over kasseien. In de miniversie van Parijs-Roubaix kan het op elk moment misgaan en dus hebben de teams er de afgelopen maanden alles aan gedaan om mogelijk cruciaal tijdverlies te voorkomen.

Het herfstweer heeft de kasseien veranderd in een modderbad als Primoz Roglic eind november samen met specialisten Wout van Aert en Mike Teunissen over de elf stroken rijdt die hij ruim zeven maanden later moet overwinnen om kans te houden op zijn eerste Tour-zege.

"Onze renners hebben een volle agenda, zeker Wout", zegt ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma in gesprek met NU.nl. "Daarom hadden we al zo vroeg een eerste verkenning ingepland."

Roglic keert in het voorjaar nog twee keer terug naar Noord-Frankrijk, nu samen met collega-kopman Jonas Vingegaard. Bovendien starten beide klimmers half maart in de Grand Prix de Denain, een Franse eendagswedstrijd met twaalf kasseistroken in het parcours.

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

"Die koers paste eigenlijk helemaal niet in het schema, want Milaan-San Remo was twee dagen later", aldus Van Dongen. "Maar we hebben Primoz en Jonas toch laten rijden, om ze te laten voelen hoe het is om in een wedstrijd over Noord-Franse kasseien te rijden. Daar hadden ze namelijk amper ervaring mee."

Afgelopen maandag, op de eerste rustdag van de Tour, trainen Roglic en Vingegaard een laatste keer op de stenen die bekend zijn van Parijs-Roubaix. "De rit van woensdag is gewoon heel belangrijk", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Je kunt tegen grote problemen aanlopen en daar moet je op voorbereid zijn. Dan is het een heel groot voordeel als je het parcours kent."

John Degenkolb won vier jaar geleden de laatste Tour-etappe die over Noord-Franse kasseien ging. John Degenkolb won vier jaar geleden de laatste Tour-etappe die over Noord-Franse kasseien ging. Foto: Getty Images

Pogacar verkende kasseienrit dag na Ronde van Vlaanderen

Een dag na zijn vierde plek bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen stapt Tadej Pogacar alweer op zijn fiets. Samen met ploegleider Marco Marcato - die in 2018 achttiende werd in Parijs-Roubaix - test de tweevoudig Tour-winnaar begin april de 19,4 kilometer aan kasseien van de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk.

"We hebben de laatste 75 kilometer van het parcours helemaal gereden", zegt Marcato in gesprek met NU.nl. "We weten dat je de Tour kan verliezen in deze etappe, dus we hebben er als team alles aan gedaan om deze rit zo goed mogelijk voor te bereiden."

Pogacar schrok toen hij drie maanden geleden het verschil voelde tussen de Vlaamse en de Noord-Franse kasseien. "De stenen van Parijs-Roubaix zijn een stuk lastiger", aldus Marcato. "Maar ik heb vertrouwen in de rit van woensdag, want Tadej kan goed uit de voeten op de kasseien. Ik denk dat hij van de klassementsrenners een van de besten is op dit terrein, dus als er een kans is om aan te vallen, waarom niet?"

"Maar onze prioriteit is om veilig de dag door te komen. Want we weten dat elke meter van deze etappe het verschil kan maken, op elk punt kan er iets gebeuren. Daarom zal er bij elke kasseistrook iemand van ons team staan die hulp kan bieden, bijvoorbeeld bij een lekke band."

Ook bij Jumbo-Visma willen ze niet het risico lopen dat een renner lang moet wachten bij (materiaal)pech. "Er komt woensdag een groep van vijftien mensen speciaal uit Nederland over om te helpen", zegt Van Dongen. "In deze etappe zit echt veruit de meeste voorbereidingstijd."

De vijfde rit van de Tour begint woensdag om 14.00 uur in Lille. De finish in Arenberg wordt verwacht tussen 17.20 en 17.40 uur.

Het profiel van de vijfde etappe. Het profiel van de vijfde etappe.

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier