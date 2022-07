Dylan Groenewegen hoopte in Calais een gooi te kunnen doen naar zijn tweede ritzege deze Tour de France, maar in Calais kwam het uiteindelijk niet tot een massasprint. De Nederlandse sprinter zag hoe zijn voormalig ploeggenoot Wout van Aert iedereen het nakijken gaf.

Van Aert reed met nog 10 kilometer te gaan weg op een klimmetje van vierde categorie en soleerde in het geel naar de overwinning. Groenewegen besloot geen onnodige energie meer te verspillen en finishte op ruim anderhalve minuut nog achter het peloton.

"Het had vandaag weer een massasprint kunnen worden, maar Wout vloog op die klim echt naar boven", zei de winnaar van de etappe van zondag tegen Eurosport. "Hij was duidelijk te sterk voor iedereen. Het peloton brak achter hem meteen in stukken."

De sprinter van BikeExchange-Jayco voelde bovendien dat hij zelf niet zijn beste dag had. "Ons team was goed genoeg, maar mijn benen niet. Op het moment dat Wout aanzette, voelde ik me leeg. Maar het is ook geen schande om het tegen Wout af te leggen."

Woensdag verwacht Groenewegen de renner van Jumbo-Visma opnieuw voorin. Er staat dan een rit met een aantal kasseistroken op het programma, waarvan een deel regelmatig in het parcours van Parijs-Roubaix is opgenomen.

"Maar wij hebben ook een paar grote mannen die dat kunnen, zoals Michael Matthews en Luka Mezgec", blikt de Amsterdammer vooruit. "Nee, het is niet echt iets voor mij."