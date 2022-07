Jumbo-Visma wist al maanden dat de finale van de vierde etappe van de Tour de France geschikt was voor een coup. De renners voerden het plan dinsdag perfect uit, waardoor Wout van Aert in zijn gele trui naar een zeer fraaie ritzege soleerde.

Toen Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann drie maanden geleden in zijn eentje de wegen tussen Duinkerke en Calais verkende, kwam er één gedachte als eerste naar boven: we zouden hier voor een vergelijkbaar scenario kunnen zorgen als in Parijs-Nice.

De Nederlandse formatie plaatste begin maart in de openingsrit van de Franse WorldTour-koers een zeldzame machtsgreep door op een kort klimmetje vlak voor de finish de hele ploeg op kop te zetten. Het zorgde ervoor dat ploegmaats Van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte met z'n drieën wegreden en hand in hand over de finish konden komen.

In de grootste wielerkoers ter wereld wist Jumbo-Visma dinsdag bijna hetzelfde te presteren. Steven Kruijswijk, Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot reden zo hard in de aanloop naar en op de Côte du Cap Blanc-Nez - de 1 kilometer lange slotklim van de vierde Tour-etappe - dat het hele peloton uit elkaar knalde. Vlak voor de top zaten alleen Van Aert, Jonas Vingegaard en INEOS Grenadiers-renner Adam Yates nog in het wiel van Benoot, waarna Van Aert alleen verderging en de ritzege pakte.

"Het leek inderdaad heel erg op wat we in Parijs-Nice hebben gedaan", zei Benoot met een grote glimlach. "En dat maakte het vandaag dubbel zo moeilijk. Iedereen in het peloton verwachtte dat wij iets zouden proberen op het slotklimmetje, want ze hebben vier maanden geleden gezien wat we kunnen. Heel bijzonder dat het alsnog gelukt is."

Van Hooydonck: "Het was een geplande actie. We bestuderen het Tour-parcours ieder jaar tot in de puntjes. We wisten dat we vandaag het een en ander konden uitrichten."

Jumbo-Visma hoopte op tijdwinst voor Roglic en Vingegaard

Ploegleiders Niermann, Frans Maassen en Arthur van Dongen besloten maandagavond definitief dat Jumbo-Visma een aanval zou opzetten op de Côte du Cap Blanc-Nez.

"Het plan was om een hoop schade te veroorzaken op de klim, om vervolgens op de top te bekijken hoe de situatie was", aldus Maassen. "We hadden gedacht dat er misschien een groep van twintig tot dertig renners zou kunnen wegrijden, maar Wout was sterker dan iedereen."

In het perfecte scenario hadden kopmannen Roglic en Vingegaard het wiel van Van Aert kunnen houden en op die manier al wat tijd kunnen pakken op hun concurrenten voor het algemeen klassement. "Ik kon Wout bijna volgen, het was mooi geweest als ik erbij had gezeten", aldus Vingegaard. "Maar we zijn natuurlijk superblij met de zege van Wout."

Voor Van Aert was de ritzege een beloning voor een zeer sterke Tour-start, na drie tweede plaatsen op rij in de eerste drie etappes. "Heel bijzonder, Wout kan gewoon alles", aldus Niermann. "Hij baalde er verschrikkelijk van dat hij drie keer net niet gewonnen had. Je hebt vandaag gezien hoe gebrand hij was om ook een rit te winnen."

Van Aert noemde zijn overwinning in Calais een van de mooiste uit zijn carrière. "We hadden deze etappe lang voor de Tour al omcirkeld. Om dan solo te winnen in het geel is heel speciaal. Deze prachtige trui geeft me vleugels, het voelde in de finale echt alsof ik vloog."

