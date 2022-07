Fabio Jakobsen heeft dinsdag na de vierde etappe van de Tour de France zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij zondag deed. De Nederlander zei toen dat de ritzege van Dylan Groenewegen hem niets deed.

Toen Jakobsen na de finish in Calais een vraag kreeg over de finale van de vierde rit, begon hij uit zichzelf over zijn woorden van twee dagen eerder in Denemarken. "Ik denk dat Groenewegen hier heel blij mee zal zijn", zei hij zondag over de overwinning van zijn landgenoot. "Mij laat het eigenlijk koud."

Jakobsen benadrukte dinsdag dat hij daarmee alleen op de de prestatie van Groenewegen doelde. "Uiteraard begrijp ik dat hij en zijn familie ook een hele lastige tijd hebben doorgemaakt. Daar heb ik alle respect voor. Zondag was ik wat gefrustreerd. Bij dezen daarvoor mijn excuses."

Groenewegen veroorzaakte twee jaar geleden in de Ronde van Polen een val, met Jakobsen als grootste slachtoffer. De Nederlander moest enkele dagen vechten voor zijn leven. Groenewegen kreeg later een schorsing van negen maanden opgelegd.

Jakobsen wordt dertiende in Calais

Jakobsen boekte zaterdag in de tweede etappe zijn eerste Tour-ritzege ooit. Een dag later won Groenwegen voor het eerst sinds 2019 een etappe in de belangrijkste wielerkoers ter wereld.

Dinsdag konden beide Nederlanders niet sprinten om de zege. Wout van Aert soleerde naar de winst, terwijl Jakobsen dertiende werd op acht seconden.

"Ik was goed mee op het laatste klimmetje, daar verbaasde ik mezelf een beetje", aldus Jakobsen. "Jumbo-Visma deed vervolgens de perfecte ploegentactiek. Ze hebben met Wout een hele sterke man en trokken de boel uit elkaar. Van Aert bleef uiteindelijk weg. Perfect uitgevoerd door de mannen van de supermarkt."

Groenewegen werd gelost op het slotklimmetje en werd 122e, op anderhalve minuut van Van Aert.

