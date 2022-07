Jasper Philipsen dacht dinsdag heel even dat hij voor het eerst in zijn carrière een Tour de France-etappe had gewonnen. De 24-jarige Belg won de sprint van het peloton in Calais en juichte uitbundig, maar had niet gezien dat Wout van Aert was weggereden in de finale.

"Ik dacht twee of drie seconden dat ik de zege had gepakt", zei Philipsen na de vierde rit. "Maar dat fijne gevoel duurde maar heel even. Vlak na de finish zag ik Wout voor me rijden en toen veranderden mijn emoties heel snel."

Van Aert viel aan op het laatste heuveltje van de dag, op 10 kilometer van de finish. De geletruidrager hield vervolgens in zijn eentje zeer knap stand tegen het jagende peloton en kwam solo als eerste over de streep, acht seconden voor Philipsen.

"Ik zat iets te ver van achteren en heb nooit gezien dat Wout wegreed op dat klimmetje", aldus Philipsen. "Ik hoorde ook niks over de radio, dus ik dacht dat wij om de zege gingen sprinten. Het is ook echt ongelooflijk dat je op zo'n heuveltje zo'n groot gat kan slaan. Ik had niet verwacht dat dat iemand zou lukken. Het is echt een zeer sterke actie van Wout."

Ook Kristoff dacht dat peloton om zege sprintte

Philipsen is zeker niet de eerste renner die juicht terwijl hij als tweede over de finish komt. "Het zullen grappige beelden zijn en uiteindelijk zal ik er ook wel om kunnen lachen", zei de ploegmaat van Mathieu van der Poel. "Maar nu voel ik me nog even shit, ik had natuurlijk liever dat het niet gebeurd was."

De renner van Alpecin-Deceuninck was niet de enige sprinter die niet gezien had dat Van Aert solo op kop reed. De Noor Alexander Kristoff, die vierde werd, gaf na de finish toe dat hij ook dacht dat het peloton om de winst streed.

"Hij zal wel blij zijn dat ik als tweede over de streep kwam", zei Philipsen met een glimlach. "Want alle schaamte is nu voor mij."

