Wout van Aert is opgelucht dat hij alsnog zijn eerste ritwinst in de 109e editie van de Tour de France binnen heeft. De geletruidrager verraste de concurrentie dinsdag en reed solo naar de zege in de vierde etappe.

"Ik wilde het risico niet nemen op een nieuwe sprint om de ritzege", zei Van Aert lachend na zijn ritwinst in Calais. Eerder in deze Tour de France werd hij in de openingstijdrit én in de eerste twee sprintetappes tweede.

"Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat het vandaag opnieuw een sprint zou worden met een groepje. Ik dacht eigenlijk dat het niet mogelijk was om solo te winnen", verbaasde Van Aert zichzelf.

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

De 27-jarige Van Aert reed op zo'n 10 kilometer van de finish weg na voorbereidend werk van zijn ploegmaten. Op het slotklimmetje van de vierde categorie konden in eerste instantie alleen Jonas Vingegaard en Adam Yates volgen, maar ook zij moesten passen.

"Het was duidelijk dat we ons met Jumbo-Visma wilden laten zien op die klim. Nathan (Van Hooydonck, red.) trok het tempo omhoog aan de voet, Tiesj (Benoot, red.) nam het over en toen hoorde ik al dat er achter ons schade was", zei Van Aert.

Wout van Aert viert zijn ritzege. Wout van Aert viert zijn ritzege. Foto: Getty Images

'Gele trui geeft vleugels'

Van Aert twijfelde naar eigen zeggen nog even om op Vingegaard en Yates te wachten. "Het plan was om voluit tot de top te rijden en te zien wat er dan zou gebeuren", zei hij.

"Maar op de top was ik alleen en besloot ik om voluit te gaan. Dan maar 10 kilometer volledig afzien. Bovendien geeft deze trui je vleugels. Het is heel bijzonder om in het geel te kunnen winnen."

Het betekende voor Van Aert zijn zevende individuele ritzege in de Tour. Hij pakte bovendien extra seconden in het algemeen klassement. De klassementsleider heeft 25 seconden op landgenoot Yves Lampaert, die tweede staat.

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier