Wout van Aert heeft dinsdag op indrukwekkende wijze de vierde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De geletruidrager nam met zijn ritwinst revanche nadat hij in de eerste drie etappes net naast dagsucces had gegrepen.

De etappe van Duinkerke naar Calais leek uit te draaien op een massasprint, tot Jumbo-Visma op de laatste klim met Tiesj Benoot het peloton uit elkaar trok. Jonas Vingegaard en Adam Yates reden in eerste instantie met Van Aert weg, maar de klassementsleider bleef uiteindelijk alleen over en soleerde in de laatste 10 kilometer naar de ritwinst.

Met de winst neemt Van Aert revanche voor zijn reeks van tweede plaatsen in deze 109e editie van de Tour de France. Hoewel hij het geel in Denemarken veroverde, slaagde hij er in de eerste drie etappes niet in dagsucces te boeken. Hij werd zowel in de tijdrit als in de eerste twee sprintetappes tweede.

Het betekent voor Van Aert zijn zevende ritwinst in de Tour. Bovendien pakte hij door de etappezege extra seconden in het algemeen klassement. De klassementsleider heeft 25 seconden voorsprong op landgenoot Yves Lampaert, die tweede staat.

Gedurende de rit in het noorden van Frankrijk ging de meeste aandacht uit naar Magnus Cort. De Deen veroverde de bergpunten op vijf van de zes klimmetjes van de vierde categorie en werd de eerste renner die op de eerste elf beklimmingen in de Tour als eerste boven kwam.

Cort verpulvert oud record van Bahamontes

Bij de start van de eerste etappe in Frankrijk werd er door het peloton stilgestaan bij de dodelijke schietpartij in Kopenhagen, waar zondag minstens drie mensen het leven lieten. Met de tien Deense renners uit de koers op de voorste startrij werd er minuut lang geapplaudisseerd.

Vrijwel direct na het fraaie eerbetoon ontstond er niet bepaald een verrassende vlucht. Anthony Perez kreeg in zijn thuisland een vrijgeleide met Cort, die in de eerste drie etappes in Denemarken alle zes bergpunten had veroverd. In de rit door het noorden van Frankrijk ging Cort verder waar hij in zijn thuisland gebleven was.

De Deen had bij de eerste vijf beklimmingen niets te duchten van Perez en werd daarmee de allereerste renner ooit die bij de eerste elf beklimmingen van de Tour als eerste boven kwam. Dat record stond op naam van de Spaanse wielerlegende Federico Bahamontes, die in 1958 een reeks van acht neerzette.

Jasper Philipsen juicht, maar weet niet dat hij tweede is geworden.

Philipsen juicht tevergeefs

Terwijl Cort wielerhistorie schreef, deed het peloton lange tijd rustig aan. Na de vijfde klim liet Cort zich op ruim 40 kilometer van de meet terugzakken. Zo'n 30 kilometer later was het ook voor Perez gedaan en leek het peloton zich voor de derde keer deze Tour op te kunnen maken voor een massasprint.

Door machtsvertoon van Jumbo-Visma werd een massasprint echter voorkomen. Nathan Van Hooydonck en vervolgens Benoot deden het voorwerk, waarna Van Aert naar de ritwinst soleerde. Dit gebeurde buiten het zicht van Jasper Philipsen om. Hij won de sprint van het peloton, dacht enkele seconden de ritwinst gepakt te hebben en juichte uitbundig.

De Tour de France gaat woensdag verder met een rit van Lille naar Arenberg, met onderweg bijna 20 kilometer aan kasseien. Cort hoeft zich in die etappe geen zorgen te maken om zijn bolletjestrui. Zeker tot vrijdag, wanneer er in de rit naar La Panche des Belles Filles veel punten te verdienen zijn, rijdt hij in de bolletjestrui.

