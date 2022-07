De vijfde etappe van de Tour de France biedt Mathieu van der Poel een goede kans op een etappezege. Het parcours met elf kasseistroken lijkt op maat gemaakt voor de Nederlander en andere renners met een achtergrond in het veldrijden. Voor de klassementsrenners wordt het een spannende dag.

De vijfde etappe start om 13.35 uur in Lille en zal rond 17.25 uur eindigen in Arenberg. De renners rijden een Parijs-Roubaix-achtige etappe van 153,7 kilometer, waarvan het venijn in de staart zit. De 19,4 kilometer aan kasseien bevinden zich pas in het tweede gedeelte van het traject.

We kunnen ervan uitgaan dat Van der Poel zich gaat laten zien op zijn geliefde terrein. De vijfde etappe is op papier de grootste mogelijkheid op dagsucces voor de Nederlander. Wie weet komt de allrounder ook nog in aanmerking voor de gele trui. Naast Van der Poel lijken Wout van Aert en Tom Pidcock - eveneens met een rijk verleden in het veldrijden - de grootste kanshebbers.

Parijs-Roubaix is met een afstand van bijna 250 kilometer en zwaardere kasseistroken eigenlijk niet te vergelijken met de rit van woensdag. Toch is de kans zeker aanwezig dat dezelfde namen, zoals winnaar Dylan van Baarle, ook deze keer vooraan zullen verschijnen.

Hoe zwaar de wedstrijd zal worden, hangt ook af van het weer. Bij slechte weersomstandigheden is de kans groot dat specialisten als Van der Poel zich kunnen onderscheiden.

Het profiel van de vijfde etappe. Het profiel van de vijfde etappe.

Kasseienrit mogelijk cruciaal in strijd om klassement

In het verleden is al bewezen dat een kasseienrit de sleutel naar succes kan zijn voor de klassementsrenners. In 2014 won een oppermachtige Vincenzo Nibali de Tour, wat mede te danken was aan de vijfde etappe waarin hij minuten sprokkelde ten opzichte van de andere kanshebbers voor de gele trui.

De laatste keer dat er in Noord-Frankrijk over kasseien werd gereden in de Tour was in 2018. Dit werd een rit die weinig gevolgen had voor het algemeen klassement. Het dagsucces was voor John Degenkolb, die afrekende met Greg Van Avermaet en Yves Lampaert.

Officiële starttijd vijfde etappe: 13.35 uur

Finishtijd vijfde etappe: Rond 17.25 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock

⭐⭐ Dylan van Baarle, Mads Pedersen, Yves Lampaert

⭐ Mads Pedersen, Peter Sagan, John Degenkolb