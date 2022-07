De renners genoten vorige week van de start van de Tour de France in Denemarken. De vele fans langs de kant van de weg maakten het een unieke ervaring voor het peloton.

Het begon woensdag met de tranen van Jonas Vingegaard bij de teampresentatie in Kopenhagen. Toen meer dan tienduizend landgenoten zijn naam scandeerden in attractiepark Tivoli, werd de Deen van Jumbo-Visma overmand door emoties.

"Ik had al gehoopt op heel veel mensen en een mooie ontvangst, maar dit was echt meer dan waanzinnig", zei de 25-jarige Vingegaard na de presentatie tegen het Deense TV 2 SPORT. "Het verbaasde en ontroerde mij dat zo veel mensen mij kennen en me steunen. De fans konden bijna niet stoppen met juichen."

De nummer twee van de Tour van vorig jaar is samen met voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen en oud-wereldkampioen Mads Pedersen hét exponent van een nieuwe, succesvolle generatie Deense wielrenners. Hun successen hebben ervoor gezorgd dat een altijd al populaire sport nog meer aandacht heeft gekregen in Denemarken.

"Fietsen heeft een speciale plek in de Deense cultuur", zegt de 27-jarige Asgreen. "Ik ken geen kind die geen fiets heeft, vaak fietsen wij Denen al eerder dan dat we lopen. In Kopenhagen zijn meer fietsen dan auto's en nemen fietspaden inmiddels bijna meer plek in dan wegen. We groeien op met wielrennen."

Vrijdag waren er naar schatting een half miljoen mensen in Kopenhagen voor de openingstijdrit, ondanks de regen. Bij de etappes van zaterdag en zondag stond het op de meeste plekken langs het parcours rijendik met fans. "We wisten dat de Tour groot zou zijn in Denemarken", aldus Pedersen. "Maar we wisten niet dat het zó groot zou worden. Het was echt een bizar gevoel om al die mensen te zien."

Renners konden niet goed nadenken door geluid

Owain Doull was zaterdag uren na de tweede etappe nog steeds onder de indruk van wat hij had meegemaakt. "Krankzinnig", schreef de 29-jarige renner van EF Education-EasyPost op Twitter. "Mijn oren suizen nog steeds."

De Tour-debutant was in de eerste 15 kilometer van de rit van Roskilde naar Nyborg overdonderd door de eindeloze rijen aan fans en het geluid dat ze maakten. "Ik kon niet goed nadenken", zegt de Welshman in gesprek met NU.nl. "Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Het was intens, maar tegelijkertijd ook geweldig."

In 2007 stond Doull als veertienjarige fan te kijken bij de Tour-start in Londen, waar de publieke belangstelling ook groot was. "Dit is hoe wielrennen zou moeten zijn, aanraakbaar voor de fans. Ik weet zeker dat er in Denemarken nu ook kinderen naar de Tour hebben gekeken die over tien jaar in het peloton zullen rijden."

De Nederlandse Tour-debutant Taco van der Hoorn reed de drie Deense etappes eveneens met een grote glimlach. "In ieder geval tot de finale, want dan is het gewoon stressvol", zegt hij met een lach. "Maar in het eerste deel van de etappes had ik wel tijd om goed om me heen te kijken en het was gewoon heel bijzonder."

Tour betuigt medeleven aan slachtoffers van schietpartij

De Deense Tour-start eindigde zondag in mineur. Terwijl de karavaan zo'n 300 kilometer ten westen van Kopenhagen was, vond in de Deense hoofdstad een schietpartij plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen.

"De Tour is geschokt door wat er gebeurd is in Kopenhagen", schreef de ASO zondag in een verklaring. "De mensen in Kopenhagen hebben het peloton een van de bijzonderste ontvangsten in de geschiedenis van het wielrennen gegeven. De gehele Tour-karavaan betuigt zijn diepste medeleven met de slachtoffers en hun families."

