Na een rust- en reisdag gaat de Tour de France dinsdag in Frankrijk verder. De vierde etappe voert de renners over een geaccidenteerd terrein van Duinkerke naar Calais. Krijgen we opnieuw een massasprint of er is een groepje vluchters dat om de zege zal strijden?

De vierde rit start rond 13.30 uur in Duinkerke en zal tussen 17.15 en 17.30 uur eindigen in Calais. Het parcours is veel minder vlak dan dat van zaterdag en zondag, toen respectievelijk Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen triomfeerden in Denemarken.

Onderweg krijgt het peloton te maken met zes beklimmingen van de vierde categorie. Misschien niet al te zwaar op papier, maar de opeenvolging van hellende meters biedt kansen voor avonturiers. De slotklim, de Cap Blanc-Nez, ligt op slechts 10 kilometer van de aankomst. Het is terrein waarop Mathieu van der Poel uit de voeten zou moeten kunnen, terwijl geletruidrager Wout van Aert uiteraard ook niet uitgevlakt moet worden.

Het laatste deel van het parcours loopt langs de zee en als de wind goed staat, bestaat de kans op waaiervorming. Zo kan er een nerveuze finale ontstaan, waarin het voor de ploegen van de sprinters mogelijk lastig wordt om de boel onder controle te houden. Van de rappe mannen wordt bovendien inhoud gevraagd, gezien de uitdagingen onderweg.

'Uitkomst van rit lijkt moeilijk te voorspellen'

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou meldde in gesprek met Procycling dat hij rekent op een "levendige finale".

"De uitkomst is moeilijk te voorspellen. Het kan een solozege worden, een klein groepje dat vooruit blijft of een stevig peloton dat aan de finish om de winst gaat strijden."

Officiële starttijd vierde etappe: 13.15 uur

Finishtijd vierde etappe: Rond 17.20 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Wout van Aert

⭐⭐ Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel

⭐ Mads Pedersen, Danny van Poppel, Caleb Ewan, Michael Matthews

